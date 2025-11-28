Gran Hermano 28 NOV 2025 - 14:49h.

Este domingo 30 de noviembre a las 23:00 horas en Telecinco

La familia de Edurne reacciona a su 'curva de la vida' en 'Gran Hermano 20' y Amor Romeira se emociona con su historia

Compartir







Anabel Pantoja, flamante finalista de 'Bailando con las Estrellas', y los exconcursantes de 'GH 19', Edi Insua y Violeta Crespo, con experiencia profesional en baile, entrarán a la casa como invitados especiales en la nueva entrega de 'Gran Hermano. El Debate' que Ion Aramendi conducirá este domingo 30 de noviembre (23:00h) en Telecinco.

Los tres invitados serán padrinos y apoyarán a los concursantes en la nueva prueba semanal del reality, una de las clásicas del formato, en la que tendrán que preparar y ensayar una coreografía grupal.

Además, será noche de salvación, con Belén, José Manuel, Joon y Patricia como nuevos nominados, en la que los habitantes de la casa podrán luchar por un privilegio en las próximas nominaciones.