La familia de Edurne reacciona a su 'curva de la vida' en 'Gran Hermano 20' y Amor Romeira se emociona con su historia
Edurne se emociona al contar por todo lo que ha pasado en su transición de género en 'La curva de la vida' de 'Gran Hermano 20': "No ha sido fácil"
La familia de Edurne se ha mostrado orgullosa de que haya querido compartir la historia de su transición y Amor Romeira ha roto a llorar al escucharla
Edurne González ha hecho su 'curva de la vida' en 'Gran Hermano 20' y ha querido compartirla con todos sus compañeros. Ha hablado abiertamente de su transición de género y ha explicado que su madre ha tenido un papel muy destacado, pues la apoyó desde un primer momento y la ha acompañado, ayudado y comprendido siempre: "Sin mi madre no sería lo que soy".
La concursante de 'GH' ha dedicado buena parte de su relato vital a hablar de cómo su madre ha sido su gran apoyo: "Empiezan mis dudas de quién soy, quién quiero ser y por qué me está pasando esto a mí. Soy muy pequeña y le empiezo a preguntar a mi madre por qué quiero tener vagina y cómo se llama esa palabra porque no tengo ni idea. Mi madre me dice que se llama ser transexual y yo le digo que yo de mayor quiero serlo".
"Mi madre me lleva al Hospital Clínico de Barcelona, me hacen unas pruebas y me diagnostican la primera transexual menor de 14 años de Barcelona", ha continuado explicando la concursante, que ha admitido que tuvo una infancia feliz gracias a su familia pero que en el instituto lo pasó mal: "Me tengo que enfrentar a irme a un instituto con gente que no conozco, a decir soy Edurne. Lo paso bastante mal, mi sueño de bailarina se va a la mierd*, voy al instituto de monjas y lo paso muy mal, no me aceptan".
Un relato que sus compañeros han escuchado muy atentamente desde el salón de la casa de Tres Cantos y que ha seguido por televisión Amor Romeira, exconcursante de 'Gran Hermano', que se ha emocionado muchísimo con su historia porque las dos tienen mucho en común: han vivido una transición, la han compartido en televisión y han sido muy apoyadas por sus madres.
La colaboradora de 'Fiesta', que participó en la novena edición de 'GH' cuando tenía 18 años, ha compartido un vídeo en el que rompe a llorar escuchando a la amiga de Jonay e Íñigo y en el que se la ve tan emocionada que no puede articular palabra.
También han reaccionado a su 'curva de la vida' su familia y amigos a través de Instagram. Son ellos ahora los que llevan su cuenta de esta red social y han compartido en stories el vídeo del relato vital que ha hecho en 'Gran Hermano' junto al siguiente comentario: "La verdad nos hace libres y valientes. Orgullosa de la mujer que eres siempre".