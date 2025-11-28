Patricia Fernández 28 NOV 2025 - 03:22h.

Los concursantes deciden en qué orden coger el teléfono y eso marca su destino en las nominaciones

Iñigo se enfrenta en 'GH 20' a una expulsión fulminante a consecuencia de su decisión en las nominaciones telefónicas: “El público ha decidido…”

Un teléfono iba a marcar las nominaciones de la noche de ‘Gran Hermano’: una serie de llamadas que iban a determinar el futuro de los habitantes de la casa y ellos iban a ir decidiendo en qué orden contestaban.

Jorge Javier Vázquez mostraba en plató lo que determinaba cada llamada y su orden en coger el teléfono: desde la inmunidad para otra persona, nominación directa, un salvado y una expulsión fulminante, pero también mucho más.

Respecto a la expulsión fulminante, el presentador explicaba algo: “Todos van a tener la opción de responder al teléfono, pero el último que lo hago, el que se quede sin responder será expulsado de manera fulminante. Y solo vosotros, la audiencia, tendréis el poder de salvarlo o de ratificar su condena”.

Así han sido unas sorprendentes nominaciones telefónicas

Y llegaba el momento, Jorge Javier Vázquez cogía el teléfono, marcaba el número de la casa y hacía una primera llamada:

Edurne: “Enhorabuena, la inmunidad está en tus manos, se la tienes que regalar a un compañero”, le explicaba Jorge Javier y ella entonaba el nombre de Jonay y sus motivos: “Me apoya mucho, le quiero, me entiende y comprende”. Por tanto, Jonay no podía ser nominado.

Jonay: además de tener la inmunidad, nominaba a la cara. “Un punto para Mamadou porque, a veces, no escucha las cosas. Dos puntos a Belén porque no la comprendo todavía. Y tres puntos a Aquilino porque todavía no termino de cogerle”.

Raúl: ganaba una nominación directa a quién decidiera. "A Patri porque es con la que menos 'feeling' tengo y el discurso que está vendiendo últimamente, de que está conociendo a más gente, no me lo trago y no le quedan más narices que decir lo que dice", explicaba.

José Manuel: "Lamento decirte que estás nominado", le decía el presentador, pero que también tenía la oportunidad de nominar a la cara. "Un punto a Belén porque es de las personas con las que menos afinidad tengo. Dos puntos a Aroa porque no me interesa compartir tiempo con ella, no me aporta. Y tres puntos se los devuelvo a Mamadou que me nominó la semana pasada".

Joon: Conseguía 6 puntos para darle solo a un compañero y a la cara: "Se los doy a Iñigo, se ha esforzado con los demás, pero en tema de convivencia no sé por dónde va a salir. Si le digo una cosa buena se va a enfadar, no me da la confianza de acercarme".

Mamadou: Jorge Javier le decía un "te espero en el confe" y él corría para enterarse de que iba a nominar de manera normal en la soledad del confesionario: "Un punto para Cristian porque siento que nadie le va a nominar. Dos puntos para Joon porque de los que quedan es con quien menos trato tengo, aunque no me cae mal. Tres puntos para Iñigo por la discusión que tuvimos, siento que es una persona a la que no se le puede decir nada y tiene formas cuestionables".

Paula: "Te regalo el poder del veto, dime el nombre del compañero que no quieres que nomine esta noche", entonaba Jorge Javier y ella daba el nombre de Cristian: "A los demás no puedo quitarles el voto, por afinidad, es al que estoy empezando a conocer".

Desirée: tenía que nominar de manera normal a la cara. "Un punto para Iñigo porque no sé a quién nominar. Dos puntos para Raúl porque, últimamente, no hablo con él apenas y tres puntos a Belén por la misma razón, conversaciones no tenemos apenas".

Aquilino: Jorge Javier Vázquez le comunicaba que “no nomina”.

Rocío: “Te espero en el confesionario”, le decía el presentador y, en total intimidad iba a nominar de manera normal: "Un punto para Raúl porque hablo menos con él. Dos puntos para Belén porque no creo que salga nominada. Y tres para Aroa porque discute mucho y no creo tampoco que vaya a salir nominada".

Belén: le tocaba nominar a la cara de manera normal. “Un punto se lo voy a dar a Iñigo porque hablé muy poco con él esta semana. Dos puntos para Cristian porque no hemos hablado tanto. Y tres puntos a Joon porque el otro día le dije que ampliara el enfoque y aun estoy esperando”.

Iñigo se queda el último para coger el teléfono y se enfrenta a la expulsión fulminante

En este momento, solo quedaban dos: Aroa e Iñigo. Él no se movía de su sitio y era ella la que contestaba la llamada. Aroa corría a coger el teléfono y Jorge Javier ponía el manos libres para que todos le escuchasen: “Iñigo, estás expulsado. La última llamada era expulsión fulminante. Y Aroa, tú estás salvada”. Lo que generaba una gran sorpresa para todos: “¿Qué dices?”

“¿Qué te digo? Quería jugar y exponerme para ver si tenía apoyo fuera y si es lo que ha tocado poco más puedo hacer”, decía él, el que se tenía que despedir de sus compañeros pensando que estaba ya expulsado, pero todavía quedaba la decisión de la audiencia.

Iñigo, cara a cara con la audiencia

Tras anunciarse su expulsión fulminante, Iñigo se quedaba descolocado y admitía, ya en el confesionario, que no lleva bien las despedidas, explicando el motivo por el que se quedaba el último en las llamadas: "Quería medir el respaldo que tenía del público".

Jorge Javier le comunicaba entonces que el público debía decidir si seguía o no en el concurso y le daba tres minutos para su alegato, definiendo esta como la aventura de su vida y asegurando querer continuar.

Finalmente, llegaba el momento de que Jorge Javier le comunicara la decisión que había determinado la audiencia: estaba salvado con el 60,95% de los votos, y, él agradecía muy contento poder continuar en el reality.

Con esto resuelto, tras todo lo ocurrido en las nominaciones ya se conocía la lista definitiva. Los nominados de esta semana son: Patricia, José Manuel, Belén y Joon: ¡vota por quién quieres que sea el expulsado, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!