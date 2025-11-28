Lara Guerra 28 NOV 2025 - 03:23h.

Iñigo descubre la decisión final de la audiencia tras la posible expulsión fulminante de 'Gran Hermano 20'

'Gran Hermano 20' culmina la gala con una de las partes más importantes, las nominaciones. Sin embargo, esta vez la organización lo realiza de una manera diferente, con un teléfono en el centro de la sala, cada concursante iba tomando la decisión de coger la llamada. En ellas, podría recibir una expulsión directa, la opción de nominar frente a sus compañeros, hacerlo en el confe, hacer inmune a un concursante o la expulsión fulminante.

En el turno de Iñigo, el concursante quedaba el último en coger la llamada y esa opción le dejaba cómo expulsado de manera fulminante. Jorge Javier no duda en preguntar al todavía concursante cómo se siente; a lo que completamente desubicado se queda casi sin palabras: “¿Qué te digo, Jorge?”.

Tras esto, el amigo de Edurne se dirige hasta el confe donde es capaz de pronunciar realmente sus sentimientos ante esta decisión: “No soy muy de despedidas para ser honesto. Lo paso mal y esto ya me ha valido”, confiesa. Por otro lado, el presentador quiere saber si el concursante se encuentra en estado de shock, sin embargo, Iñigo confiesa que “toda mi vida no es que haya estado solo, pero he sentido siempre que para bien o para mal he caminado un poco solo.

Por primera vez quería sentir aquí haber si estaba más respaldado de lo que pensaba y me quería exponer porque había estado tapado entre inmunidades y demás. Me habéis trastocado un poco porque no me lo esperaba para nada pero, no me arrepiento. Lo he hecho por ser, competir, vivirlo, pasar por todas las fases y por no esconderme. He sido yo y soy un poco Shrek, y ojalá poder volver y sacar máscaras de mucha gente, pero es Gran Hermano es así y sorprende”.

Sobre por qué se quedó el último para coger la llamada, Iñigo detalla que “siempre voy de cara y quería ver si tenía más apoyo. Quería sentir si tenia el calor de esa gente”. Jorge Javier, no duda en recordarle la salvación de Edurne: “Se te ha notado bajón ahí”, a lo que él responde: “Tienen un vínculo especial. Me sorprendió al principio, pero Jonay es un tío maravilloso, pero ya te digo que soy un competidor. Quería analizar las estrategias de última hora y sentir si tenía el apoyo del público”

En este momento Jorge Javier le comunica una importante decisión: “Iñigo, todavía tienes un hilo de esperanza. La audiencia está votando y decidiendo si ratifica tu expulsión, o si por el contrario, mereces continuar. Quedan 3 minutos, convence a la audiencia de que sigas en ‘Gran Hermano’

El alegato de Iñigo a tres minutos de la decisión final

“Soy lo que soy, natural, para lo bueno y para lo malo. Soy un poco ogro a veces, pero creo que tengo un buen corazón, no tengo maldad. He venido aquí solo, pero ojalá irme con un montón de gente dentro y fuera. La verdad es que me espero cualquier cosa y espero sentir ese calor; si es así intentaré destapar a todas las personas que creo que van con una careta y que no lo están viviendo al 100%. Es la aventura de mi vida y han sido tres semanas intensas. He venido a jugar y me gustaría seguir aquí”.

Tras esto, Jorge Javier comienza a emitir la decisión final de la audiencia “La audiencia ha decidido que Iñigo merece ser…¡Salvado!”. El concursante no daba crédito ante la noticia de su continuación en el concurso y al conocer que ha sido con un 60,95% de los votos : "Lo agradezco. Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad".