La nueva gala de 'Gran Hermano 20' llega con uno de los momentos favoritos de los seguidores del reality y emocionantes para todos sus concursantes; la curva de la vida. Edurne es la primera en compartir ante la audiencia el recorrido de su vida, en ella explica todas las etapas que más le han marcado hasta la fecha de hoy y su transición. Esto último ha dejado completamente emocionados a sus compañeros; especialmente a Iñigo y Jonay, los amigos más cercanos de la concursante.

Cabe recordar que Edurne solo reveló que era una persona transgénero a Patricia, por lo que en primer lugar, Jorge Javier no dudaba en preguntar a la protagonista si quería compartir sus vivencias al resto de sus compañeros de 'GH'. Ella sin pensarlo dos veces aceptaba a que lo escucharan y todos en el salón se mostraban atentos ante su curva de la vida.

Sobre su transición, la concursante revela la etapa más importante de su vida: "Nazco como hombre junto a mi mellizo, me llamaba Eduardo. Tengo una infancia feliz y bonita", asegura. Sin embargo, hace un apunte, y es que pese a que tuvo un apoyo de toda su familia, a su padre le costó aceptarlo".

Pese a tener a su familia a su lado, la concursante asegura que su mayor pesadilla ocurría en el instituto donde, aunque el baile era una de sus vías de escape, un concurso la dejó fuera con un 4.9. Una etapa muy dolorosa para ella. Asimismo, Edurne tiene claro que todo este camino merece la pena y que pese a ser complicado a día de hoy está "muy contenta".

La entrada de Edurne tras abrirse en canal en la curva de la vida

Tras finalizar la curva de la vida, muchos de sus compañeros se emocionaban al descubrir su dura historia. Nada más pasar por la puerta, todos los compañeros la reciben con multitud de aplausos y se lanzan a darle un increíble aplauso. Todos se colocan de nuevo en el sofá y Jorge Javier pregunta si alguno de los compañeros quiere decir algo, a lo que Raúl, es el primero en querer hacerlo: "Me parece super valiente lo que ha hecho y yo personalmente estoy super orgulloso de haberla conocido, y de tenerla fuera cuando salgamos".

Después, Belén explica que ella tuvo esta información anteriormente desde el casting, sin embargo, no asimilaba que era con Edurne la concursante: "Me acabo de enterar ahora mismo. Haciendo memoria con Iñigo, que también estuvimos en el casting, caí en lo que me había dicho otra compañera sobre ella. Yo vi a Edurne y vi a la mujer que es ella".

Jonay, sobre Edurne: "Me parece una chica fantástica. Estoy muy orgulloso de estar siempre con ella"

Jonay, el gran amigo y confidente de la concursante, detalla que "a mi me encanta que lo diga. Yo me lo supuse desde el primer día que fuimos de guacamayo. Yo la quería conocer porque me parece una chica fantástica, que tiene valores y yo no soy nadie para juzgar a nadie". Asimismo, su amigo explica que "tengo familia que es homosexual y no por ello quería dejar de conocer a la mejor persona que me voy a llevar de 'Gran Hermano'. Estoy muy orgulloso de estar siempre con ella y de apoyarla en todo lo que quiera, así que me alegro mucho".

Por último, Iñigo asegura que está muy emocionado desde hace rato: "Creo que tiene mucho valor. Ya pensaba que era una mujer increíble y lo sigo pensando. Creo que es la ganadora, es el mejor regalo que me puedo llevar de aquí y lo sigo pensando. Tengo un vínculo con ella muy especial y ver sufrir a alguien que lo ha pasado mal, pues me hace sufrir un poco a mí en mis carnes. Tengo mucho conocido del colectivo y siempre empatizo; me han abierto mucho la cabeza. Al final, que ella haya pasado por eso me afecta y tampoco estoy acostumbrado a abrirme así, a llorar; me está pillando a contra pie".

Tras esto, Jorge Javier recuerda que mientras Edurne hablaba en la curva de la vida, Iñigo explicaba qué mal el descubrir lo mucho que había sufrido la concursante. Ante esto, el amigo comenta que "al final la veo una mujer fuerte, echada para delante y ahora me imagino todo lo que ha pasado. Que sea un ejemplo para la gente que esté pasando por eso".