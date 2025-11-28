Antía Troncoso 28 NOV 2025 - 00:51h.

¡Paula está de celebración! Esta noche la concursante cumple 4 meses de relación con su novio José María, sobre quien ha hablado en infinidad de ocasiones. La alicantina está muy enamorada de su pareja, motivo por el cual no quiere que su acercamiento con Aquilino, quien ha confesado tener sentimientos por ella, suponga un problema en su relación. En la gala de 'Gran Hermano 20' y con motivo de su mesiversario, Jorge Javier Vázquez le ha presentado un gran dilema que involucraba a su pareja sentimental.

Jorge Javier conectaba con la casa y pedía a Paula que fuese al confesionario. Una vez allí, el presentador tomaba la palabra y ponía a la concursante en un compromiso: "Estos días echas de menos a José María, pero también en casa echáis mucho de menos la leche. De hecho, la falta de leche ha sido el mayor ejemplo de vuestros conflictos por falta de comida. Además, habéis perdido la prueba semanal y en la compra no habéis cogido ni un solo litro de leche", comenzaba diciendo.

"Atención al dilema que te planteo. Te ofrezco leche sin límites para toda la casa durante una semana, lo que sería una vaca lechera a vuestra disposición las 24 horas del día. Leche a tutiplén, entera, semi, desnatada, sin lactosa... la que queráis. Eso o hablar con José María que lo tengo en espera en la otra línea". La concursante ponía cara de indecisión y tras unos minutos meditando daba su respuesta.

La decisión de Paula ante el gran dilema

"Siempre digo que mi novio me recuerda a San José y él me diría que piense en los demás antes que en nosotros, así que voy a elegir la leche", aseguraba Paula. Sus compañeros que la veían desde plató celebraban la generosidad de su compañera. "Sé que él también querría eso", decía la concursante, a lo que el presentador le preguntaba si todos los participantes se merecían su sacrificio, y ella le respondía: "Pienso que sí, me puedo llevar mejor o peor con otras personas pero creo que el bien hay que hacerlo a todo el mundo", sentenciaba.

Después de que Paula tomase esta dificilísima decisión, la concursante enviaba un mensaje de amor a su pareja: "Le diría que dudaba de mi vocación, no sabia si era el matrimonio, pero con él he descubierto que mi vocación no es solo el matrimonio, sino amarle y querer quererle todos los días. Creo que estamos unidos por medio de la oración. Que me espere y que lo único que hago al levantarme es pensar en el y, si Dios quiere, en la voluntad de casarnos".

José María, sobre el acercamiento de Aquilino y Paula

Desde el principio Paula y Aquilino han conectado de manera especial. Los concursantes tienen muy buena química, tanto que Aquilino empezó a confundir sus sentimientos hasta que, finalmente, acabó confesando su atracción hacia su compañera de concurso y amiga. Tras lo sucedido, el novio de la concursante, José María, conecta en directo con el programa y confiesa cómo se encuentra. ¿Está celoso de la relación de Paula y Aquilino?

Al comienzo del programa, José María hablaba con Jorge Javier y le explicaba cómo se sentía respecto a la atracción de Aquilino hacia su novia: “Es una chica en la que mucha gente se fija. Es muy guapa, es súper lista, graciosa...”, decía el novio de la concursante, dejando claro que entendía que otro chico se haya fijado en ella. Además, lanzaba un consejo a Aquilino tras haber sido rechazado por Paul: "Que se sigan apoyando, son amigos y si le duele mucho me separaría un poco".