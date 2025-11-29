Lara Guerra 29 NOV 2025 - 11:26h.

Cristian toma una importante decisión sobre Desi: "Rocío me dijo una cosa que no me gustó"

Cristian y Desirée aprovechan su momento a solas para hacer 'manitas' en la casa de ‘Gran Hermano 20’

La complicidad entre Cristian y Desirée en 'Gran Hermano 20' es toda una evidencia, sus constantes caricias y miradas demuestran una conexión palpable en el ambiente. Sin embargo, Cristian ha dejado claro en varias ocasiones que no siente nada más y la amiga de Rocío coindice en que sólo le hace "gracia". Ahora, el feriante aclara como nunca antes a Patricia su decisión sobre Desi.

Tal es el feeling entre ambos que, pese a que Cristian aseguraba a Paula y a Aroa que "es muy guapa y me encanta su personalidad pero no he sentido..."; la segunda les propuso hacer una prueba de 10 segundos mirándose y ambos eran incapaces de aguantar las sonrisas. Pese a esto, tras la fiesta de anoche, Cristian se sentaba junto a Patri cerca de las cuatro de la madrugada y esta conversación sale de nuevo: "Me sale ser cariñoso con la gente porque me he sentido bien. Entiendo que por una parte tal vez se haya podido malentender porque hoy Rocío me ha dicho una cosa que no me ha gustado".

Patri sorprendida por esto, no duda en preguntar, a lo que el feriante explica que "no sé que ha pasado. A ver que no le guardo rencor porque se que ella se enfada y luego se le pasa y me da un beso. Estaba Desi tumbada y dije yo '¿estás cansada? Luego descansamos todos' y Rocío me dijo ' me tienes aquí enfadada'. Al preguntarle me comentaba que 'es que le has dicho a la Desi de descansar y yo también lo estoy de toda la noche'"

El concursante, sin dudarlo explica a Patri que se refería a todos los compañeros y no solo a Desi. Tras esto, le confiesa a Gawron que Rocío le preguntó: '¿Te gusta mi niña?'; a lo que Patri completamente alucinada pregunta si era en serio. Cristian le explica que le dijo que Desi es solamente su amiga y que no tiene intenciones: "Es una chica 10".

La decisión de Cristian tras su reflexión con Patri

En el hilo de esta conversación, Cristian toma una importante decisión: "Mañana quiero hablar con ella porque yo dije que era así. Hacer caricias me relaja hacerlo o que me lo hagan a mí en la espalda. Para mí no tiene nada de malo, pero a ver como se puede ver eso...Yo cuando estoy aburrido me gusta dar masajes en la espalda, lo dije al entrar", aclara.

Asimismo, Patri le explica que "si lo has hecho con hombres y mujeres de la casa al final...te has mostrado como eres. Creo que lo de Rocío es soltar la pullita para bromear y dar un poco de juego, como para que vayas un poquito detrás". Cristian además explica que quiere mucho a Rocío, pero "tal vez se ha sentido mal", a lo que Patri le dice que no y le recomienda que sí que hable con Desi, y que no le de más vueltas.

De nuevo, el concursante asegura que la amiga de Rocío es "una tía clara, sincera, que te dice las cosas a la cara con educación y respeto. Me parece una buena persona y gente así me la llevo, están en mi círculo, pero no he sentido ninguna atracción".