El pasado jueves, durante la nueva gala de 'Gran Hermano 20', los nominados de la semana se enfrentaron a la temida expulsión. Después de unos días de nervios e incertidumbre, Almudena se convertía en la elegida por la audiencia para abandonar la casa de Las Rozas. Aunque hubo algo que Aroa no ha encajado del todo bien.
Este viernes, no ha dudado en desahogarse con Aquilino y expresar lo que sentía. Y es que, para la concursante, el hecho de que José Manuel se salvara antes que Paula, es algo que no comparte: "Paula pide perdón por cada error, ha dado leche a toda la casa, se metió en la pajarera para hacer las paces con Patricia, se ha quedado toda la noche en vela por la prueba...", ha comenzado.
"Se está premiando al que está hablando todo el día de sí mismo. Pues me voy a tumbar y no voy a hacer nada", ha explicado sobre José Manuel. Acto seguido, Paula llega y descubre el enfado de Aroa, que no duda en explicarle por qué está tan enfadada con su compañero.
"Voy a pedir que le saquen"
Y es que, al parecer, todo se remonta a la pasada madrugada, cuando Aroa habría escuchado ciertas confidencias de José Manuel que no le han encajado en absoluto. Eso sí, ante tal situación, la concursante ha tomado una decisión: a partir de hoy acudirá diariamente al confe para pedir la expulsión de Josema: "Voy a pedir a la gente que, por favor, saquen a Josema".
