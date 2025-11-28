Mamadou se rompe al acordarse de su familia y se desahoga en 'Gran Hermano 20': ''No me gusta pedir perdón''

Gran Hermano 28 NOV 2025 - 14:57h.

Mamadou se abre con sus compañeras y rompe a llorar

Mamadou se desahoga tras un comentario de Íñigo sobre la comida y Patricia le tranquiliza: "Yo ya me he enfrentado a él y tiene maldad"

Compartir







Los días pasan en la casa de 'Gran Hermano 20' y las emociones están cada vez más a flor de piel. Muchos se acuerdan de sus familiares e incluso se arrepienten de cómo se han comportado en ciertas ocasiones fuera del reality, como es el caso de Mamadou, que no puede evitar romperse al recordar algunos momentos de su vida fuera.

Mamadou está en el jardín y se rompe al contarle a sus compañeras que se ha acordado de su familia: ''He pensado en mi prima, había una época en que yo me había dejado de hablar con ella, ¿sabes? Porque yo, a mi no me gusta ceder ante nada'', confiesa el concursante.

PUEDE INTERESARTE Edurne revela su historia y algunos compañeros la dan por ganadora

Y pese a que intentan animarle, él sigue llorando: ''No me gusta pedir disculpas, no, no me gusta nada, ¿sabes? Y luego también me acabo de acordar de que con mi hermana hice lo mismo'', aunque explica que ahora ya está bien con ellas, pero admite que ''le da rabia''.

Aroa intenta que Mamadou vea el lado positivo: ''Pero bebé, tú ves lo buena persona que eres, lo orgullosas que estamos de ti, tío, lo que te queremos, tu familia te quiere, tu prima, tu gente, no pasa nada, o sea nada. Se siente mal por algo que hizo en el pasado y ahora está bien con esa persona. En definitiva, porque está sensible''.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: