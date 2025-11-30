Tensión en la casa por la gestión de la prueba semanal. Ambos grupos se acusan de falta de compañerismo a la hora de hacer guardia por la prueba

Aquilino se sincera con Paula: "no puedo evitar hacerme ilusiones contigo"

Cristian aclara a Patricia sus sentimientos por Desi en 'Gran Hermano 20': "Lo hablaré con ella"

La prueba semanal obliga a estar pegados al contador de la pantalla a todas horas, día y noche. Eso ha hecho que los dos grupos de la casa la encaren de formas muy distintas… al menos sobre el papel. En la práctica, el grupo de Joon, Cristian, Patricia, Aroa, Desiré, Belén y Rocío ha decidido mudarse a dormir al salón para vigilar el marcador. El problema es que, por lo visto, dormir duermen poco y hablar, hablan a voces. Y esto no lo decimos desde fuera: lo dicen Íñigo y Jonay, que aseguran no pegar ojo por culpa del jaleo del otro grupo. El resultado: reproches cruzados de falta de compañerismo por parte de ambos bandos. Y, para colmo de males, anoche Edurne falló a la hora de pulsar el marcador. Aroa, ni corta ni perezosa, acusó a su grupo de medir los errores con un doble rasero, ya que si hubiera fallado ella, o alguien de su grupo cree que se habría armado "la mundial".

Pero no todo es guerra; también hay espacio para el amor. Amor de amigas, como el de Desiré y Rocío, que ya bromean con casarse dentro de la casa. Y amor, o al menos el germen, entre Aquilino y Paula. En este caso, no es correspondido, porque ella deja claro que solo tiene ojos para su novio. Así que Aquilino intenta contener lo que siente mientras Paula, en un equilibrio complicado, intenta echarle una mano sin alimentar más el tema.

