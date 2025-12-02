Sandra Barneda le dice a Gilbert que no hay imágenes de Claudia para él durante la hoguera de los chicos

Después de la hoguera de confrontación entre Gilbert y Claudia, el mallorquín ha reconocido que llega confundido a la hoguera de los chicos por la conversación que tuvo con su pareja: "Después de todo el daño que me ha hecho me sale guardar las distancias con Noelia y respetarla a ella", respondía ante la pregunta de Sandra Barneda.

A pesar de esto, Gilbert ha reconocido que quiere seguir conociendo a su tentadora y que debe ser algo egoísta en este caso: "Por una vez en la vida tengo que pensar más en mi que en la otra persona", explicaba. Además, ha admitido que no se ha quedado tranquilo con las explicaciones de Claudia porque no entiende qué pasión busca: "Si busca pasión no tiene que buscar mi reacción por tirarse a otro chico".

"Seguro que siente atracción con Gerard, igual que yo siento atracción con Noelia. Es ella la que decide si me elige, o prefiere saltarse los límites", contaba. Gilbert ha dicho que espera que Claudia esté arrepentida y piense en lo que han tenido fuera de 'La isla de las tentaciones 9'.

"Gilbert, no hay imágenes para ti"

Sandra Barneda le ha dicho a Gilbert que en esta hoguera no hay imágenes para él de Claudia, lo que ha dibujado una sonrisa en su cara de incredulidad: "¿No se sabe si está arrepentida o no?", preguntaba el mallorquín, a lo que la presentadora le decía que no.

"Igualmente me quedo más tranquilo. Voy a pensar en positivo, sinceramente", afirmaba Gilbert. La pareja de Claudia está convencido de que ella se ha dado cuenta de lo que tienen fuera y que se ha frenado con la tentación: "Estoy muy feliz. Por fin me dan buenas noticias en la hoguera", terminaba.