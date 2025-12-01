La madrileña y el soltero hacen sonar la alarma después de dejarse llevar por la pasión en su primera noche juntos

Helena y Albert Barranco suben la temperatura y terminan besándose en 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Helena y Albert Barranco están disfrutando de la experiencia al máximo, conociéndose y dejándose llevar por la tentación después de que Rodri esté avanzando también con su tentadora, Olatz. Durante una fiesta en Villa Playa, el soltero le proponía a Helena pasar la noche juntos en la misma cama mientras bailaban: "Si quieres que yo duerma contigo me lo dices y ya está, no hace falta que te vayas por las ramas", preguntaba él.

"No, si no quiero...", respondía Helena tonteando con Barranco entre bailes, besos y algunas confesiones por su parte: "Yo sí quiero, ¿por qué no voy a querer?", respondía él. Después de que Barranco dijese que sí quería dormir con ella, Helena admitía que ella también quería "un poquito" y que le gusta hacerle sufrir para tenerle detrás de ella.

Después de la fiesta en la villa de las chicas, el tonteo se ha trasladado a la habitación de Helena, donde la pareja de Rodri y el soltero ha continuado con la conversación sobre dormir juntos o no: "A lo mejor, si te portas bien, sí", respondía ella. Por su parte, Barranco no ha dudado en sacar todas sus armas de seductor para convencer a Helena de pasar la noche juntos en la cama para "dormir, solo dormir".

Helena confiesa que siente por Barranco

"A mi me encantan los besos de Barranco. Creo que tenemos mucha conexión. Noto cómo me mira con cara de deseo, de que se le cae la baba", contaba la novia de Rodri. Además, Helena ha afirmado cómo se siente ella con la relación que tiene con el soltero: "Pero yo igual, a mi también se me cae la baba, estoy muy bien".

Más caliente que el "infierno"

Finalmente, la temperatura ha subido (y mucho) en la habitación de Helena porque ella ha invitado a su tentador, Barranco, a pasar la noche juntos: "¿Preparado para entrar en el infierno?", le preguntaba ella, a lo que el soltero respondía que sí.

Una vez han cerrado la puerta de la habitación, Barranco se ha desnudado para darse una ducha, ante la atenda y fugitiva mirada de Helena hacia el baño. Tras esto, ambos se han metido en la cama y han disfrutado de unos besos entre las sábanas antes de dormir. ¡Pero no solo eso! Los dos han dado rienda suelta a la pasión y han se han dado besos más fogosos en otras zonas del cuerpo, hasta que Helena le ha frenado.

Parece que la alarma de la tentación en Villa Montaña ha provocado en Rodri complicaciones para coger el sueño: "Te imaginas lo peor. Ver a Helena seguir avanzando con Barranco me va a doler y me va a hundir. No estoy preparado para verlo", reconocía el madrileño.