Patricia Fernández 25 NOV 2025 - 23:21h.

Claudia y Gilbert ven imágenes de todo lo que ha pasado y se genera un tenso cruce de reproches entre ambos que acaba en lágrimas

Gilbert recibe un inesperado mensaje de su madre en 'La isla de las tentaciones 9' en plena hoguera con Claudia y se rompe: “La he echado mucho de menos”

Los chicos tomaban una decisión histórica en 'La isla de las tentaciones', al ver las imágenes muy subidas de tono de Claudia con Gerard que Gilbert no podía presenciar ante la sanción impuesta por su irrupción en 'Villa Playa', ellos insistían en que la pareja de su compañero se había pasado y que tenía que darle unas explicaciones a este cara a cara.

Después de comunicar a ambos que iban a tener una hoguera de confrontación, ella tenía la pelota en su tejado, decidir si se presentaba para contarle lo que viera necesario a su pareja.

Ya frente al fuego y a Sandra Barneda, Gilbert se mostraba nervioso por lo que pudiera pasar y, después de explicar a la presentadora cómo se sentía, esperaba ansioso la llegada de su todavía pareja, pero su tardanza le hacía plantearse que no iba a presentarse: "¿No va a venir? Tiene que explicarme las cosas".

Pero cuando ya pensaba que no iba a aparecer, Claudia cruzaba el paseo de antorchas y Gilbert se ponía a aplaudir: "Bravísimo, se te debería caer la cara de vergüenza". Ella pedía "más palmas" y él más se cabreaba: "¿Estás orgullosa de lo que has hecho? ¿qué estás haciendo?" Pero ella no se callaba ante esto: "Tú has sido una persona que no eres, me has mentido toda la relación. ¿Tú quién eres? ¿Puedes dejar un poco en lo que he hecho? ¿Te has parado a pensar en los motivos por los que lo he hecho?"

Claudia se entera que los chicos han sido los que han pedido la hoguera de confrontación

Un tenso reencuentro después del que Sandra Barneda les pedía que se sentasen para dar comienzo a la hoguera y cortar el cruce de reproches entre ellos: "Chicos, por favor". Los que no terminaban cuando Gilbert y la presentadora le explicaban el motivo de la hoguera de confrontación: "Estás aquí porque los compañeros de Gilbert han pedido la hoguera para que él pueda pedirte explicaciones". Lo que enfadaba más a Claudia: "No estabas ni mal, te daba igual, no has sido ni tú".

Momento que cortaba el "hay imágenes para vosotros" de Sandra Barneda. Los dos se acercaban a la 'tablet' y primero veían los acercamientos de Claudia con Gerard en los primeros momentos de la convivencia, lo que provocaba los reproches de Gilbert: "¿En qué momento estaba yo en tu cabeza? Qué asco, mira eso... ¿he hecho yo eso?"

Mientras Claudia se justificaba sobre lo ocurrido: "Lo he sentido así, ¿a ti te ha hecho falta ver un beso para despertar? Todas las veces que te digo cómo me siento no haces nada". Y esto provocaba que él abriera su corazón con ella y Claudia explicase las carencias que ha tenido en su relación: "Es la mejor persona que he podido tener en mi vida, pero hay más cosas que yo necesitaba sentir porque él nunca ha reaccionado, todo ha sido plano. Siento que, últimamente, éramos más amigos que pareja". Pero esto no lo entendía Gilbert: "Yo si necesito eso hablo con mi pareja y no me voy con otro tío". Y terminaban hablando de sus problemas en los últimos tiempos en sus relaciones sexuales.

Gilbert estalla con las imágenes de Claudia y Gerard teniendo sexo

Pero venía otro complicado momento en la hoguera, la 'tablet' se encendía y Gilbert podía ver cómo Claudia se metía en la cama con Gerard, lo que provocaba que se levantase muy enfadado de su asiento y se fuera al lado de Sandra Barneda: "No puedo verlas, se siente orgullosa de eso, mírale la casa. No puedo ni escucharlo". Momento en el que Claudia cogía la tablet y Sandra Barneda reaccionaba: "La acabas de apagar, ponlo en el atril, por favor". Y continuaban las imágenes de Claudia y el tentador teniendo sexo, lo que provocaba un gran enfado de él: "Qué vergüenza, eres mala de naturaleza, ciego he estado todos estos años". Pero ella aseguraba que "se ha sentido viva" y por eso ha actuado así: "He sido sincera y tú ibas a hacer lo mismo".

Y esto no era lo único que les quedaba por ver, las imágenes de Gilbert con Noelia, cómo ha caído en la tentación, y cómo han conectado en la villa también provocaban el enfado entre ellos: "¿Qué diferencia hay de esto a foll*?" Lo que no entendía él: "¿Cómo vas a decir que es lo mismo? Ella no me ha respetado, ¿yo por qué tengo que respetarla? Ha sido lo que he sentido".

Ambos descubren sus imágenes más vulnerables en sus villas

También iban a poder ver juntos las imágenes en las que ambos lo han pasado mal en sus respectivas villas. Él roto a descubrir todo lo que estaba pasando sabiendo que quiere estar con ella y Claudia sintiéndose mal por su actitud con Gerard, momento en el que la participante de 'La isla de las tentaciones' aseguraba estar en 'shock' y se rompía: "Nunca le había visto así, siento que mi corazón está más despierto que nunca, he sentido que le importa todo y no lo creía. Obviamente, le quiero pero estoy confundida".

Y Gilbert no entendía estos cambios en su pareja: "No me sirve nada ver eso, tú te puedes poner mal por la mañana, pero las acciones que has hecho por la noche... no tiene sentido. Sé que me quiere mucho, pero es duro ver todo lo que he visto y que no me ha puesto en su sitio, si me quieres de verdad no me faltas el respeto". Pero Claudia aseguraba que tenía claro que él hubiera acabado haciendo lo mismo que ella si hubieran seguido en la experiencia y volvía a repetir las carencias que ella sentía en su relación, ante la incredulidad de Gilbert: "No te entiendo".

Lo que generaba que Gilbert hiciera lo que tanto le pedía Claudia, decirle lo que de verdad siente: "Eres lo que más quiero en mi vida, lo tenía claro antes de entrar y ahora, eres el amor de mi vida y podemos mejorar". Y llegaba el momento de tomar la gran decisión, pero eso será en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones', ¿cómo abandonarán 'La isla de las tentaciones', solos, con un nuevo amor o intentarán más en su relación?

Así se enteraba Claudia de la hoguera de confrontación con Gilbert

Sandra Barneda entraba en 'Villa Playa' y les comunicaba a las chicas una noticia que afectará directamente a una de ellas y cambiará por completo el rumbo de su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’: “Esta noche una de vosotras ha sido convocada a una hoguera de confrontación”.

Almudena se derrumbaba al pensar que puede ser Darío quien esté detrás de la propuesta. Sin embargo, la elegida era Claudia, quien se quedaba en shock: “No ha soportado verme a mí dejándome llevar con Gerard pero no entiendo por qué también lo ha hecho”.

La presentadora, antes de partir sin saber si acudiría o no a la hoguera, le comunicaba los riesgos y las consecuencias que tendrán su decisión. “Si yo hablo con él aún ni si quiera sé qué quiero, qué siento, qué pienso o qué no”, señala la pareja del Gilbert. “Estoy enfadada. Lo que quiere es cortarme las alas cuando realmente está haciendo lo mismo”, confiesa una vez Sandra Barneda abandona ‘Villa Playa’ y sus compañeras le dan su opinión sobre si debería o no acudir.

Gilbert se rompía al sincerarse con Sandra Barneda después de que sus compañeros pidan una hoguera de confrontación para él y Claudia

Sandra Barneda también entraba en ‘Villa Montaña’ sin previo aviso, dando un buen susto a todos los que se encontraban disfrutando en el porche y pidiendo a las solteras un rato a solas con los chicos.

“La Tablet… ¿Por qué?”, se preguntan cuando ven el dispositivo bajo su brazo. Y es que durante la última hoguera sus relaciones se debilitaron más que nunca cuando vieron las imágenes de lo sucedido en ‘Villa Playa’: todos excepto Gilbert. Sus compañeros, al ver el comportamiento de Claudia, tomaron la decisión de convocarle una hoguera de confrontación por lo que Sandra Barneda quería saber cómo se ha tomado la noticia: “No me parece justo que haya una hoguera de confrontación sin mi consentimiento”. Sin embargo, dejaba claro que entiende que la hayan pedido ante la gravedad de las imágenes.

La pareja de Claudia confesaba que tiene ganas de verla para ver si existe algún tipo de arrepentimiento y confirmar que su relación “ha tenido algún tipo de sentido”, pero a la vez quiere continuar viviendo la experiencia y conociendo más de cerca a Noelia.

No obstante y, a pesar de todo, Gilbert aseguraba seguir teniendo sentimientos por Claudia. “La sigo queriendo con todo mi corazón, es el amor de mi vida". Y es que no se imaginaba “para nada” que una infidelidad por su parte pudiese suceder: “Parece que se ha olvidado de todo nuestro futuro”. “No me puedo imaginar llegar a casa y tener que separarnos. Vamos a abrir la puerta y lo primero que va a pasar es que va a estar la perrita saltándonos a la pierna”, imagina roto de dolor.