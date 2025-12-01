Rodri no ha podido contener su imagen al ver las imágenes más subidas de tono de su novia

Helena y Albert Barranco suben la temperatura y terminan besándose en 'La isla de las tentaciones 9'

Los chicos se enfrentan a una nueva hoguera en ‘La isla de las tentaciones 9’ y hacen frente a unas imágenes de alto voltaje. Por un lado, Juanpi ha podido ver el acercamiento de Sandra con un nuevo tentador, algo que le ha dejado completamente descolocado.

“¿Ahora otro? No sabe para dónde tirar. Si ella hace eso, yo también voy a hacer lo que quiera”, apuntaba el andaluz, asegurando que su novia “no tiene vergüenza”: “Tanto que me quería y decía que no quería venir porque no se fiaba de mí… Y el que no me tenía que fiar era yo”, añadía.

Por su parte, Darío se queda en shock al ver cómo avanza Almudena en su villa: “No la veo tan distinta a mí (..) Va avanzando y se ha puesto a mi nivel en nada”, declaraba el que está dejándose llevar con Cristina en ‘La isla de las tentaciones’.

Rodri lanza la Tablet al ver a Helena con Barranco

Pero el momento álgido de esta hoguera no lo ha protagonizado otro que Rodri, que se ha quedado completamente boquiabierto al ver los avances de Helena con Barranco. Ha sido verla aparecer en pantalla y el joven no ha podido evitar tener un arrebato que le ha empujado a lanzar la Tablet al suelo.

Helena y sus imágenes con Barranco

Las imágenes que Rodri ha podido ver en la Tablet y que le han provocado un tremendo enfado no dejaban lugar a la imaginación. En ellas, se veía a Helena disfrutando de su jacuzzi más acalorado con Barranco.