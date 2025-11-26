Laura Ceballo 26 NOV 2025 - 22:42h.

La novia de Rodri no ha podido resistirse más y ha caído en la tentación con el soltero VIP de la edición

Barranco se parte de risa con su idea para tentar a Helena en 'La isla de las tentaciones 9': "No me acuerdo por qué hice eso"

Compartir







Desde que Albert Barranco llegó a Villa Playa como tentador VIP de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', Helena y él sintieron una conexión especial. Desde entonces y hasta ahora, la novia de Rodri y el exparticipante de 'Supervivientes 2020' han ido acercándose poco a poco.

Eso sí, después de que Helena descubriera en su última hoguera la infidelidad de su chico con Olatz, su soltera favorita, tomó una importante decisión: "A partir de este momento estoy soltera". Y, sin pensárselo dos veces, ha comenzado a fluir aún más con Barranco dando rienda suelta a su atracción.

En una nueva fiesta y mientras bailaban muy pegados, él no ha dudado en cogerle el culo: "¿Tú sabes que esto es mío?". Y, mientras le besaba el cuello, ella le respondía: "¿Es tuyo? ¿Estás seguro?". A lo que él contestaba con un "cien por cien".

Helena compartía entonces sus sensaciones con el equipo del programa: "Barranco sube cada vez más la temperatura. A ver hasta dónde puede llegar esto. Yo estoy contenta con él, estoy cada vez más a gusto. Veo que me come con la mirada, noto que le gusto".

Helena cae en la tentación

Avanzada la noche, Helena y Barranco terminaban metiéndose en el jacuzzi. Él comenzaba a darle besos por el cuello estando cada vez más y más cerca hasta que, finalmente, no han podido resistirse más y se han dado su primer beso en 'La isla de las tentaciones'. "Era inevitable, no aguantábamos más. Estábamos en el jacuzzi y me ha robado un besito. Barranco besa muy bien, nos entendemos y espero que nos entendamos en todo", comentaba Helena con el equipo.

Y, tras su primer besazo, finalmente abandonaban el jacuzzi y él la acompañaba hasta su habitación, donde se besaban nuevamente para darse las buenas noches: "Échame de menos un poquito. Adiós, guapo", le decía ella.

Lo que es cierto es que después de haber caído en la tentación, Helena no ha sentido remordimiento: "Sinceramente, después del beso no he pensado en Rodri. Pienso que se ha pasado mil pueblos, estoy pensando en mí, estoy siendo egoísta. Me ha salido besarle y no me arrepiento".