Gran Hermano, en directo: viernes en Tres Cantos
Muchas caras de desagrado ante la vuelta de la Patricia y la expulsión de José Manuel
El camión de la mudanza se lleva por sorpresa a dos concursantes expulsados de la casa de 'Gran Hermano 20'
Gran enfado de Patricia y Belén al descubrir en las imágenes lo que sus compañeros dicen sobre ellas: "No aguanto faltas de respeto"
La noche de ayer se cobró nada más y nada menos que tres concursantes. Como en los cuentos más clásicos. El primer expulsado de la noche fue José Manuel. Caminaba en la cuerda floja sin saberlo y fue el elegido por la audiencia entre él, Belén y Patricia. Las dos últimas no fueron expulsadas, pero vivieron su momento revelador al ver imágenes de las opiniones que algunos de sus compañeros tienen de ellas. Y no les gustaron mucho. En especial, Patricia se mostró contundente ante las críticas de Raúl, Mamadou y Aquilino y las tachó de faltas de respeto.
Pero volvemos a las tres expulsiones. Después de la salida de José Manuel, llegó a la casa el camión de la mudanza para llevarse al concursante más paquete según el público y que resultó ser Mamadou. La cosa no era tan sencilla: aún quedaba un porte por hacer. Jorge Javier fue descartando nombres hasta quedar sólo Paula y Joon, quienes se enfrentaron a la decisión letal de sus compañeros: unos posicionamientos decisivos. Sólo un empate podía devolver la decisión a la audiencia, pero la elección de Desirée no dio lugar a este último paso y Paula abandonó la casa con buenas palabras y las lágrimas de Aquilino en el hombro.
Con las despedidas muy recientes, conectamos con la casa. Descubre aquí la ultima hora de Gran Hermano.
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento.