Ada Sastre 05 DIC 2025 - 08:07h.

La noche de ayer se cobró nada más y nada menos que tres concursantes. Como en los cuentos más clásicos. El primer expulsado de la noche fue José Manuel. Caminaba en la cuerda floja sin saberlo y fue el elegido por la audiencia entre él, Belén y Patricia. Las dos últimas no fueron expulsadas, pero vivieron su momento revelador al ver imágenes de las opiniones que algunos de sus compañeros tienen de ellas. Y no les gustaron mucho. En especial, Patricia se mostró contundente ante las críticas de Raúl, Mamadou y Aquilino y las tachó de faltas de respeto.

Pero volvemos a las tres expulsiones. Después de la salida de José Manuel, llegó a la casa el camión de la mudanza para llevarse al concursante más paquete según el público y que resultó ser Mamadou. La cosa no era tan sencilla: aún quedaba un porte por hacer. Jorge Javier fue descartando nombres hasta quedar sólo Paula y Joon, quienes se enfrentaron a la decisión letal de sus compañeros: unos posicionamientos decisivos. Sólo un empate podía devolver la decisión a la audiencia, pero la elección de Desirée no dio lugar a este último paso y Paula abandonó la casa con buenas palabras y las lágrimas de Aquilino en el hombro.

