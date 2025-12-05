Manuel González, Suso Álvarez, Lucía Sánchez y Andrea Bueno se convierten en consejeros del amor tras presenciar las lágrimas de Almudena por Darío

Giovanna González, sobre si Helena frenará con Barranco tras ver las imágenes de Rodri: "No va a parar"

Compartir







En la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 9', pudimos ver a una Almudena completamente destrozada y gritando "el cielo llora por ti" cuando comenzó a llover mientras ella estaba hecha un mar de lágrimas tras ver las imágenes de Darío con su soltera favorita en las que se tapaba con un cojín. La participante llegó muy afectada a su villa y con el paso de los días empezó a dejarse llevar más con Borja, el soltero con el que ha sentido una conexión. Las chicas no tienen muy claro si Darío le ha sido infiel a Almudena, pero sí que le aconsejan a su compañera que se "de cuenta de la persona con la que ha estado 11 años". ¿Qué consejo le darían los colaboradores a la andaluza si la tuviesen en frente?

Los consejos de los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones 9' a Almudena

Si la segunda hoguera fue de infarto, la tercera ha sido un tsunami de emociones para las parejas de esta edición. Helena se ha dado cuenta de que Rodri puede estar arrepentido de su beso con Olatz y Sandra ha visto las escenas de sexo de su novio. Almudena, una vez más ha terminado llorando por Darío por las imágenes de este durmiendo con su tentadora.

Manuel González, colaborador del debate, nos ha confesado en exclusiva para esta web las dos únicas veces que ha llorado viendo el reality: "Lloré viendo mi hoguera de confrontación hace ya cinco años y he llorado viendo a esta chavala porque creo que después de 11 años, que de repente pase esto... Veo una chavala tan desgarrada y tan rota. A mí me tocó". Y el consejo que él le daría es que no hubiese ido a la isla "estando totalmente ciega y enamorada".

Suso Álvarez cree que hay "un vínculo emocional" entre Almudena y Borja porque ella le ha preguntado si se ve teniendo algo con ella fuera, por lo que aconseja a la andaluza que "se siga dejando llevar" porque 'La isla de las tentaciones' solo "pasa una vez en la vida".

¿Está recibiendo Darío de su propia medicina?

Darío y Almudena decidieron sumergirse en esta aventura para que ella superase su dependencia emocional con su pareja y disfrutasen de aquello que, por haber empezado a salir tan jóvenes, no habían experimentado. Al ver que Darío se ha dejado llevar con rapidez en 'Villa Montaña', Almudena también lo está haciendo y esto ha desconcertado mucho al de Málaga. "Me encanta y es medicina todavía peor porque él tiene un calentón con Cristina, pero lo de Almudena y Borja va más allá. Tiene otro tipo de conexión con Borja y Darío está preocupado", opina Adriana Dorronsoro, colaboradora de 'Vamos a ver'.

Puedes ver las entrevistas al completo dando play a los vídeos.