Tras la hoguera de las consecuencias entre Álvaro y Mayeli en la que ambos pudieron ver la actitud violenta que había tenido la influencer con uno de los tentadores, lo que propició su expulsión, las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' han vivido una nueva hoguera de infarto que ha terminado, nuevamente, con Almudena hecha un mar de lágrimas tras ver cómo Darío avanza con Cristina a pasos agigantados hasta el punto de dejarla meterse en su cama para dormir juntos.

Sandra también presenció como Juanpi ha protagonizado las primeras escenas de sexo junto a Mara en 'Villa Montaña' y Claudia no pudo ver imágenes de Gilbert tras haber aclarado todas sus dudas en su reencuentro.

Otras de las sorprendidas fue Helena que pudo ver como Rodri estaba con Olatz marcando un poco las distancias: "Está rayado. Me gusta verle así. a lo mejor es contradictorio lo que estoy diciendo... pero le he visto más calmadito", decía al terminar de ver sus imágenes. Rodri, por su parte, terminó llorando al descubrir que su pareja se había besado con Barranco: "Lo sabía tío... lo he dado todo por ella", gritaba enfadado.

¿Qué hará Helena con Barranco tras ver las imágenes de Rodri?

Helena ha confesado que le gusta ver a su novio así y en el avance que hemos podido ver mantiene una conversación con Barranco, el soltero con el que se ha besado. Los sentimientos no se olvidan de un día para otro y a la madrileña no se le olvida el año que ha compartido con su novio, ¿pondrá en stand by su acercamiento con el tentador VIP de la edición? Giovanna González, colaboradora de 'El tiempo justo' tiene claro que esto no ocurrirá: "Ahí no frena ya nadie. Están todos de carrerilla. No va a parar Helena ni nadie, ya te lo digo", señala en exclusiva para esta web. Una opinión compartida por Pepe del Real: "Yo creo que Barranco merece no frenar. ¡Adelante Helena!", le anima el colaborador.

¿Está Darío recibiendo de su propia medicina?

Como hemos dicho al principio de esta noticia, Almudena se quedó destrozada al ver las imágenes de Darío, pero el andaluz tampoco se ha quedado contento con las imágenes que ha visto de ella con Borja. Almudena y su soltero favorito están cada vez más cerca y su complicidad traspasa la pantalla. Adriana Dorronsoro considera que Darío está recibiendo de "su propia medicina" y eso le "encanta": "Porque él tiene un calentón con Cristina, eso está clarísimo. A él le gusta Cristina para eso, un meneo. Pero lo de Almudena y Borja va más allá", explica la colaboradora que cree que Darío puede "estar preocupado" porque la andaluza tiene "otro tipo de conexión con Borja" que va más allá de lo sexual.

