Qué significa la infidelidad dentro y fuera de ‘La isla de las tentaciones’, según los analistas del programa

Para la mayoría de los colaboradores del 'Debate de las Tentaciones', que puede verse todos los viernes en Mediaset Infinity, las perspectivas de que alguna pareja pueda reconciliarse en la hoguera final son muy bajas. No todos han caído en la tentación, pero los celos, las traiciones, las discusiones a los gritos y las desesperadas carreras en la playa no auguran un reencuentro romántico para ninguno de los ocho novios y novias que aún siguen en la isla. Mayeli y Álvaro ya tuvieron que abandonar por el comportamiento inadecuado de ella, y aunque quedaron fuera del programa, antes de irse soltaron una bomba: tendrán un hijo juntos. ¿Prosperará ese amor?

Para Suso Álvarez, Andrea Bueno, Lucía Sánchez y Manuel González, la tendencia es pensar que no, que ningún amor de esta edición de 'La isla de las tentaciones' es lo suficientemente sólido como para salir fortalecido de los embates de las pasiones prohibidas. Pero si hay que hilar fino y hacer una apuesta, hay dos parejas que suman algún voto de confianza. "Creo que lo que han compartido es mucho y puede pesar más que unos besos en algo que es como una despedida de soltero", deslizó Suso. Para otros, como Lucía, nadie debería seguir con su pareja después de haber pasado por el reality: "Espero que ninguno".

Hay novios y novias que prácticamente desde que pusieron un pie en República Dominicana, desde el mismísimo inicio del programa, demostraron flaquezas. Preguntamos también a los colaboradores de 'Vamos a ver', que siguen de cerca la evolución de este show de infidelidades, cuál era la pareja que creían completamente rota. Por unanimidad se refirieron a Claudia y Gilbert, que desde el día uno demostraron no ser el uno para el otro. Pero también mencionaron a otros a los que no veían futuro. Con el correr de los episodios del apasionante reality de Telecinco se confirman los pronósticos aunque nada está dicho hasta ver qué pasa en la hoguera final.

