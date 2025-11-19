Lucía Sánchez, Manuel González, Marta Peñate y Arantxa Coca analizan el comportamiento de Darío con su tentadora

Una pareja atípica está dentro de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', Almudena y Darío llevan once años de relación y empezaron a salir cuando eran muy jovencitos. La pareja ha querido poner a prueba su amor con el objetivo de que la andaluza supere la dependencia que siente por su novio y experimentar aquellas cosas que creen que se "han perdido" debido a su noviazgo. Los primeros días para Almudena fueron muy duros, ya que llegó a confesar que "no podía ser ella" porque sentía "una sensación que jamás había tenido". Con el paso de las horas y gracias al apoyo de sus compañeras, la concursante se ha ido relajando y dejándose llevar con su tentador Borja: "Mi tentación aquí es Borja. Yo siento que no lo quería ver o no lo podía ver porque no tenía ojos para otra persona. A día de hoy no los tengo, pero no sé... Es muy especial, la verdad, ese niño".

¿Caerá Darío con su tentadora en 'Villa Montaña'?

Darío y Almudena se han enfrentado a la primer hoguera donde han podido visualizar las primeras imágenes y, aunque en un primer momento se mostró confiada, Almudena se derrumbó con sus compañeras llegando a decir que quería abandonar la experiencia. Por su parte, Darío también sintió celos al ver el acercamiento de su novia con Borja donde se dio cuenta de que sí que podían tener una conexión más allá de una atracción física. Al principio de esta edición en el avance que nos dejó el programa se puede ver el reencuentro de la pareja frente al espejo bajo la emotiva mirada de Sandra Barneda. Almudena aparece muy enfadada e insulta a Darío, ¿será que el concursante ha caído en la tentación?

Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones', Manuel González, Arantxa Coca, Marta Peñate y Lucía Sánchez están sorprendidos con la reacción que muy pronto veremos al completo y han sacado sus propias conclusiones: "Se me ponen los pelos de punta porque yo todavía no me explico cómo una pareja de 11 años se presenta a un casting para esto. Yo tenía muchísima fe (...) pero yo creo que Darío va a caer o va a hacer algo, todo no es caer o darse un beso. La verdad es que estoy bastante decepcionada con Darío sin haber visto nada", ha expresado Lucía mostrando su enfado con el concursante.

Manuel ha mostrado su lado más sentimental señalando que si Darío cae en la tentación estaría "perdiendo a la mujer de su vida" porque para el de "la manita relajá", Almudena es la "única que merece la pena".

