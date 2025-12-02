La hija de Terelu Campos, Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Pepe del Real han analizado cómo fue la actitud de Mayeli en la hoguera de las consecuencias con Álvaro Rubio

Los colaboradores de ‘La isla de las tentaciones 9’ definen qué es la fidelidad: “Lo que nunca han tenido conmigo”

Compartir







En ‘La isla de las tentaciones 9’ han ocurrido dos momentos históricos que no habían tenido lugar en ninguna edición anterior. Mayeli se ha convertido en la primera expulsada del reality tras cometer un acto violento contra Aitor, uno de los tentadores de ‘Villa Playa’ pues durante una discusión le arrojó un vaso, una actitud que ha sido muy comentada entre los colaboradores del debate. Un torbellino de inseguridades, miedos y emociones se apoderó de la pareja de Álvaro Rubio e hizo que huyese hacia ‘Villa Montaña’ incumpliendo así todas las normas del programa que dirige Sandra Barneda.

Después de varios días separados, Mayeli y el exconductor de autobuses volvieron a verse las caras en una hoguera de las consecuencias donde visualizaron nuevas imágenes juntos y estos vídeos provocaron un nuevo enfado de la influencer: “Eres un cerdo, esto yo no lo he visto, ¿no te gusta y te dejas hacer eso? ¿qué te dije yo que hicieras? Y un mentiroso, me dijiste que no te gustaba. Me haces daño, te dije que con ella no”. Antes de la decisión final, Mayeli y Álvaro tenían un bombazo preparado que nadie se esperaba, el anuncio de que iban a ser padres porque están esperando un bebé lo que desencadenó la reacción de la presentadora en forma de shock: "Habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta?”

¿Qué querían conseguir ocultando el embarazo?

Desde esta web hemos querido hablar con los colaboradores de ‘Vamos a ver’ para conocer sus opiniones tras presenciar la noticia bomba que Álvaro y Mayeli han escondido a sus compañeros y al programa: “Desde luego nada se les pasó por la cabeza porque parece que no tienen cabeza”, dice incrédula Adriana Dorronsoro que no se explica cómo tomaron esa decisión y está totalmente de acuerdo con el “rapapolvo” que recibieron por parte de Sandra Barneda.

“Me quedé completamente en shock y no sé, me parece arriesgarse mucho, sobre todo por ella”, explica Alejandra Rubio totalmente impactada.

El más crítico de los colaboradores ha sido Pepe del Real que ha señalado a los protagonistas de esta noticia como “un par de descerebrados” porque no se explica cómo han podido ir a un reality “teniendo la sospecha de estar en estado de buena esperanza”.

¿Por qué Mayeli ha actuado así con Álvaro y ha decidido irse sola?

Mayeli y Álvaro decidieron vivir esta experiencia como pareja para que el manchego le demostrase que podía confiar en él y ella dejar a un lado sus inseguridades. Pero las imágenes de este con Erika, mujer con la que le fue infiel a Mayeli, llevaron a la influencer a querer romper su relación él tomando la decisión de abandonar la isla sola. “Creo que necesita un poquito de tranquilidad, de reposar sus sentimientos y sus emociones y centrarse en lo que realmente quiere, porque creo que está bastante perdida con ella misma”, señala Giovanna González dando su opinión sobre el motivo por el que Mayeli actuó así.

La hija de Terelu Campos cree que la actitud de Mayeli con Álvaro “ha sido desmedida” porque él “no ha hecho absolutamente nada” y atañe su comportamiento a la “mezcla de hormonas” por el embarazo.