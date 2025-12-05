Andrea Bueno, Lucía Sánchez, Manuel González y Suso Álvarez analizan el comportamiento de Helena y Rodri tras haber caído en la tentación

La tentación ha sido más fuerte que el amor de cuatro de las cinco parejas que entraron en 'La isla de las tentaciones 9'. La última persona en ser infiel y besarse con su soltero favorito, hasta el momento, ha sido Helena que, tras ver que Rodri cayó en la tentación con Olatz, decidió dejarse llevar con Barranco y fue en el jacuzzi cuando se dieron un apasionado beso que hizo saltar la luz de la tentación en forma de manzana.

Rodri presenció la infidelidad de su novia en su tercera hoguera dentro del reality: "Aquí va a ser", repetía en varias ocasiones adivinando lo que iba a pasar en el vídeo. Sandra Barneda tuvo que ir a consolarle tras abandonar la hoguera entre lágrimas. Por su parte, Helena ha podido presenciar cómo su novio, tras haber sido infiel, ha mantenido un poco las distancias con su soltera favorita: "No está cómodo, le veo rayado", decía a sus compañeras.

Al llegar a su villa, Helena ha mantenido una conversación con Barrando donde este le mostraba su descontento por haber aún la posibilidad de que perdone al que aún sigue siendo su novio. Con el paso de las horas, la madrileña ha continuado con su acercamiento al tentador VIP, pero los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' creen que hay posibilidades para que los dos se perdonen sus infidelidades y decidan irse juntos en la hoguera final, estos son sus argumentos: "Tiene muchísima pinta de momento porque los dos están muy compenetrados a la hora de pararse, frenar, recapacitar y empezar a centrarse en su relación", señala Andrea Bueno.

Lucía Sánchez coincide con esta idea, pero es algo que le parece "horrible, horroroso y le espanta", aunque está cien por cien segura de que ocurrirá. Para Suso también existe esta posibilidad ya que los dos "han hecho lo mismo y al mismo nivel".

Al ver la "alegría" de Helena al presenciar las imágenes de Rodri con su soltera, ha surgido la duda de si querrá ir un poco más despacio con Barranco o si continuará avanzando en su relación con él, pero los colaboradores de 'Vamos a ver' tienen claro que en 'La isla de las tentaciones' una vez que se pisa el acelerador ya no hay freno que valga: "Se dejará llevar todo lo que pueda y más", asegura Alejandra Rubio.

"Va a avanzar a pasos agigantados. Están los dos más calientes que el pico de una plancha", puntualiza Adriana Dorronsoro con una sonrisa.

