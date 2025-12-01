Lucía Sánchez y otros colaboradores hablan del significado que tiene la fidelidad para ellos en sus relaciones amorosas

En las relaciones, sobre todo en las rupturas, siempre suele haber dos versiones o, mejor dicho, dos perspectivas o formas de ver las cosas, ya lo hemos visto en Sandra y Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9'. Los vínculos amorosos han ido evolucionando al igual que lo ha hecho la sociedad y, seguramente, hoy en día no tengamos los mismos valores o principios que tenían nuestros padres, pero la fidelidad sigue estando presente en cada una de ellas ya sea en un tipo de relación monógama como en una abierta, donde aquí el concepto no se debe a una exclusividad sexual, sino al cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la pareja.

En ‘La isla de las tentaciones 9’ las parejas han ido a poner a prueba su relación, pero también su fidelidad, aunque a algunos no les esté saliendo muy bien eso de ser fieles a sus respectivos novios y novias. ¿Qué es la fidelidad para los colaboradores del debate de ‘La isla de las tentaciones’?

La fidelidad definida por los colaboradores del Debate de las Tentaciones

Estamos acostumbrados a que en la isla se hable de cuernos, infidelidades y límites traspasados, pero ¿y la fidelidad? ¿Lo verán todos de la misma manera? Suso Álvarez, Andrea Bueno, Lucía Sánchez, Manuel González y Claudia Martínez se han sincerado en exclusiva con esta web definiendo qué significa para ellos esta palabra que proviene del latín ‘fidelitas’ y significa fe y confianza.

“La fidelidad, más que física, para mí es emocional. A una persona que yo le he mostrado mis sentimientos, mi parte más vulnerable en la intimidad… que se guarde eso como un tesoro. Puedo llegar a entender un momento de pasión, pero nunca puedo llegar a entender que alguien me desnude cuando yo me he desahogado con ella”, profundiza Suso Álvarez.

Lucía Sánchez, que ha conocido de cerca la infidelidad, ha bromeado con su respuesta: “No sé ni lo que es porque como nunca lo han tenido conmigo. Pero, por mi parte, pues no sé. El respeto, la confianza, si fallas pues contarlo y arreglar el problema, no echarle mierda al otro”.

Su expareja, Manuel González, que le puso los cuernos en ‘La isla de las tentaciones’ y que acaba de romper su relación con Gabriella Hahlingag por supuestas infidelidades por parte de ella, nos definió así la fidelidad: “Pues la fidelidad creo que es respeto, es lealtad, es compromiso y es cuidar a la persona que amas”.

