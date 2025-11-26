Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Giovanna González están fascinados con esta edición y han querido apostar sobre quién será la próxima persona en caer en la tentación. ¿Habrán acertado?

Claudia Martínez tiene claro quién es la heroína de 'La isla de las tentaciones 9': "Me parece una niña increíble"

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' han vivido uno de los momentos más duros de su paso por el programa. La segunda hoguera les ha dejado devastados, sobre todo a Almudena que terminó llorando - como el cielo de República Dominicana - y con un ataque de ansiedad por el que tuvo que abandonar la hoguera tras ver las imágenes de su novio Darío tentándose con Cristina y tapándose con un cojín mientras estaba con la soltera. "¿Se han besado?", preguntaba atónita la andaluza al ver el vídeo en la tablet, a lo que sus compañeras respondían afirmativamente tras analizar lo que habían escuchado. Este dilema sobre si ha habido un beso o no detrás de ese objeto también está entre los colaboradores de 'Vamos a ver' por lo que sus apuestas entre quién será la próxima persona en ser infiel han sido muy dispares.

¿Quién será la próxima persona en caer en la tentación?

La luz de la tentación no ha parado de sonar en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña', las opciones se van acabando y las parejas empiezan a afinar sus apuestas sobre quienes la han podido protagonizar, hasta que llegan a las hogueras y confirman sus sospechas. En la villa de los chicos, Rodri y Gilbert se han besado con sus solteras favoritas, y en la de las chicas han sido Claudia y Sandra las que han cruzado los límites. "Me da mucha lástima, pero... ¿Darío? Está a puntito de caramelo", dice Giovanna González que confía en que aún no se haya besado con Cristina.

Pepe del Real cree que esto sí ha ocurrido: "Yo el otro día os decía que alguien que nadie se lo esperaba iba a ser infiel y así ocurrió con Darío", por eso el colaborador cree que hay otro chico que va a cruzar todos los límites posibles: "Yo creo que al final Gilbert se va a soltar la melena, es hora de que finiquite". Pero también cree que hay otro chico que lo hará.

¿Qué pareja está completamente ya rota?

Después de todas las infidelidades que hemos visto y las reacciones de las parejas a estas dolorosas imágenes, es difícil imaginar que pueda haber una reconciliación, pero en 'La isla de las tentaciones' todo es posible. "Todavía es capaz de perdonarla, es que de verdad", dice Giovanna sobre la posibilidad de que el de Mallorca pueda perdonar a Claudia, ya que en numerosas ocasiones Gilbert ha recalcado que, para él, su novia es el amor de su vida y en la hoguera de confrontación ha seguido manteniendo esta opinión.