Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' definen qué creen que les haría romper el pacto de fidelidad en sus relaciones

Los colaboradores de ‘La isla de las tentaciones 9’ opinan sobre Mayeli “Lleva en las venas el show”

‘La isla de las tentaciones’ ha resultado ser un formato televisivo revolucionario que ha ido conquistando a la audiencia de nuestro país mediante el experimento de ver si cinco parejas son capaces de caer en la tentación en tan solo un mes con los diez solteros y solteras con quienes conviven durante cuatro semanas. Las fiestas en las villas, la piscina, el sol, las altas temperaturas y el jacuzzi juegan un factor decisivo para dejarse llevar por la pasión, pero ¿existen esas tentaciones fuera del reality?

Así es la tentación para los colaboradores del debate de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia ha caído en la tentación con Gerard, Gilbert con Noelia, Helena con Barranco, Juanpi con Mara, Sandra con Andrea y Rodri con Olatz, solo quedan Darío y Almudena por ser infieles en esta edición, ¿conseguirán resistirse a la tentación? Los dos están dejándose llevar con sus respectivos tentadores, ¿ocurriría lo mismo “en la vida real”?

Según Lucía Sánchez, exparticipante de este reality y colaboradora del programa la tentación solo existe dentro del reality: “La tentación es una basura y la tentación es algo que solo existe ‘La isla de las tentaciones’ porque normalmente teniendo una pareja tú no estás un mes conviviendo con diez hombres ahí a ver cuál te gusta. Eso es surrealista. No existe”.

Para Suso Álvarez sí que existe y dice que “está en todas partes”: “La tentación la defino como el demonio. La única diferencia es que si, por ejemplo, tú y yo tenemos la tentación, nos podemos ir corriendo”, pero dentro del programa el colaborador destaca que tienes que estar 24 horas con tu tentación lo que dificulta la tarea de evitarla.

¿Quién es el héroe y la heroína de esta edición?

‘La isla de las tentaciones’ es uno de los realities más comentados en las redes sociales y, como en cada edición, siempre hay un favorito y una favorita entre los usuarios. ¿Quién los será para los colaboradores? Son tres los nombres que han destacado entre los ellos por tener un carácter fuerte pero suficiente autocontrol, otra busca liberarse del apego y demostrar su independencia, y una tercera reconoce sus celos, pero trata de gestionarlos con madurez.

Estas tres personas han destacado por no traspasar las líneas rojas marcadas con su pareja, lo que ha hecho que sean proclamados los héroes y heroínas de la edición, pero aún falta mucho por ver en este reality, ¿perderán su título o lo conservarán en la hoguera final?

