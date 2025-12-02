Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 18:22h.

El compañero de Darío Linero y Juanpi Vega ha compartido en Instagram un vídeo que ha sorprendido a los fans

Álvaro Rubio ha desconcertado a sus seguidores de Instagram con el vídeo que ha compartido en su feed tras la emisión del programa 13 de 'La isla de las tentaciones 9', en el que se incluye su 'hoguera de las consecuencias' con Mayeli Díaz, en la que se destapó que ella está embarazada y en la que se rompió su relación porque ella aseguró que prefiere estar soltera tras haber visto al manchego tener citas con Érika Portillo, la mujer con la que le fue infiel antes de entrar al programa.

Menos de 24 horas después de la emisión de esa hoguera, el compañero de Darío Linero y Juanpi Vega ha subido a su perfil de Instagram un vídeo en el que colabora con una empresa que se dedica a eliminar tatuajes con láser y lo titula así: "Todos cometemos errores, menos mal que algunos tienen solución". Lo que ha sorprendido a sus seguidores es que utiliza en el post un fragmento de un vídeo que grabó hace meses con Mayeli y que da a entender que se borra un tatuaje que se hizo con ella.

En el vídeo, Álvaro simula tener pesadillas con el momento en el que le prometió a la amiga de Gabriella Hahlingag que estaba convencido de hacerse un tatuaje como símbolo de su amor y que esa es la razón por la que acude al centro de láser en el que le dice a la profesional que quiere borrar un tatuaje de su mano: "Menos mal que he encontrado a alguien que me puede ayudar con este problema porque llevo días sin dormir, cada vez que me acuesto me acuerdo del día en el que me lo hice, para mí fue un error".

Tras ello, se ve cómo la profesional le elimina de la mano parte de ese tatuaje, que eran dos palabras: "Whit you". Al ver la publicación, los seguidores de 'La isla de las tentaciones 9' han comenzado a hipotetizar y la hipótesis más repetida es que está eliminándolo porque la palabra "whit" está mal escrita; la correcta sería "with".

En 'La isla de las tentaciones 9', Álvaro y Mayeli explicaron que su lema como pareja era "I am with you" porque él le dijo una vez que sentía que conseguía sacar su verdadero yo cuando está con ella. De hecho, esa es la frase que figura también en el cojín con sus caras que ella se llevó a Villa Playa.