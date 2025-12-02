Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 17:00h.

El exnovio de Alba García está en Lugo con Juanpi Vega, Darío Linero, Rodri López y Lorenzo Ayala

La hermana de Álvaro revela la reacción de la familia al ver su hoguera con Mayeli en 'La isla de las tentaciones 9'

En el programa 13 de 'La isla de las tentaciones 9' se ha vivido un momento histórico en el formato: una participante ha desvelado que está embarazada y que lo ha ocultado. Sandra Barneda no daba crédito al relato de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz, que se enfrentaron a una hoguera de las consecuencias en la que él se atrevió a revelar que iban a ser padres, una información que confirmó ella, que destapó también que fue su idea no contarlo en el programa y que le pidió al manchego que no dijera nada.

Tras esas confesiones, Mayeli le dijo a la presentadora que se había dado cuenta de que a Álvaro le gustaba Érika Portillo, que consideraba que le había mentido al repetirle muchas veces fuera que no se sentía atraído por ella pese a haberle sido infiel con ella y que era ya una mujer soltera porque su deseo era romper su relación tras menos de un año siendo la pareja del exnovio de Alba García, que se quedaba anonadado y salía corriendo detrás de ella para pedirle por favor una conversación en la que aclarasen las cosas.

Una hoguera llena de momentos tensos y complicados que Álvaro ha visto junto a algunos de sus compañeros de edición, con los que se encuentra de viaje en Lugo. El manchego está arropado por Darío Linero, Lorenzo Ayala, Rodri López y Juanpi Vega, con los que vio el programa y con los que está haciendo todo tipo de planes en los alrededores de la casa rural en la que están alojados, como montar en quads.

"Estoy con mis chavales y nos lo estamos pasando genial", ha comentado Álvaro en sus stories, donde ha subido varias fotos con el grupo de amigos que ha hecho gracias a su participación en 'La isla de las tentaciones 9'.