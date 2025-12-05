Logo de telecincotelecinco
Álvaro Rubio ('La isla de las tentaciones 9')

Álvaro Rubio confiesa por qué le dio una cita a Érika pese a la 'prohibición' de Mayeli

Álvaro Rubio explica por qué le dio la cita a Érika pese a la prohibición de Mayeli
Álvaro Rubio aclara por qué dio una cita a Érika. Mediaset Infinity
Álvaro Rubio es uno de los grandes protagonistas de la semana por el revuelo que ha formado en ‘La isla de las tentaciones 9’, al anunciar que Mayeli Díaz está embarazada y que ambos están esperando a su primer hijo en común.

Sandra Barneda se queda en ‘shock’ al descubrir por Álvaro que Mayeli está embarazada: “Lo habéis ocultado, ¿cómo se os ocurre?”
Una noticia que no ha pasado desapercibida ante nadie y que ha hecho que todo el mundo se haga preguntas sobre su relación. Una de esas preguntas que necesitaba respuesta es el motivo por el que él decidió darle una cita a Érika, pese a que su novia le había pedido que no lo hiciera.

Ante los colaboradores de ‘El debate de las tentaciones’ y Sandra Barneda, Álvaro Rubio se ha sincerado y ha explicado cuál fue la verdadera razón que lo empujó a tener una cita con la soltera con la que fue infiel a Mayeli Díaz al poco de salir de la edición de ‘La isla de las tentaciones’ que se emitió en 2024.

Álvaro Rubio opina sobre la polémica frase de Mayeli Díaz

Pero eso no es lo único de lo que ha hablado. El que ahora está esperando un hijo ha visto las imágenes íntegras del enfado de Mayeli Díaz y ha podido escuchar cómo pronunció la dura frase ‘Te voy a arruinar la vida’.

Álvaro reacciona al 'te voy a arruinar la vida' de Mayeli
Una frase que ha desatado muchos comentarios y sobre la que ha hablado alto y claro. ¿Qué opina de lo que dijo su todavía novia en el paraíso de Sandra Barneda? ¿Habrá intentado justificarlo?

