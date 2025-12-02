Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 16:27h.

Arantxa, hermana de Álvaro Rubio, ha destapado la reacción de su familia a la hoguera de las consecuencias con Mayeli Díaz

Sandra Barneda se queda en ‘shock’ en 'La isla de las tentaciones 9' al descubrir por Álvaro que Mayeli está embarazada: “Lo habéis ocultado, ¿cómo se os ocurre?”

La hoguera de las consecuencias de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz en el programa 13 de 'La isla de las tentaciones 9' ha dejado muy sorprendida a la audiencia que, como Sandra Barneda, alucinaba al descubrir que ella está embarazada, que quiso ocultarlo y que, pese a verlo llorando en el suelo, no quiso escuchar sus explicaciones y expresó con rotundidad su deseo de estar soltera, hasta el punto de que se marchó de la hoguera sin despedirse de él.

El compañero de Juanpi y Darío lloraba y repetía constantemente que no había hecho nada malo como para que la que consideraba la mujer de su vida ni siquiera le mirase a la cara. Tan confuso se sentía que le pidió disculpas a la presentadora y salió corriendo en dirección a Mayeli, a la que le rogaba que parase y que hablasen acerca de todo lo que había ocurrido, pero ella se negaba: "Que no, ya está, de verdad".

Una hoguera de las consecuencias llena de momentos tensos y desconcertantes que no ha sido "nada fácil" de ver para la familia de Álvaro, tal y como ha comentado su hermana, Arantxa Rubio, a la que los espectadores conocen porque ha ejercido como su defensora en el plató de 'El debate de las tentaciones'.

"¿Podéis dejar de bombardearme? No voy a contestar a nadie. Para la familia no es nada fácil la emisión. Gracias", ha comentado Arantxa en sus stories, para pedir que no le pregunten más por el tema porque es algo complicado para la familia, que ha tenido que ver a Álvaro llorando en el suelo, desesperado y sin consuelo.

La opinión de Arantxa sobre Mayeli

Arantxa estuvo en plató en 'El debate de las tentaciones' la semana pasada y comentó que no le parecía "normal" que Mayeli hubiera invadido Villa Montaña gritándole a Álvaro: "Me parece fatal".

"A mí no me gusta cómo le habla a mi hermano, si a mí me pilla en esa villa... Si delante de mí alguien le habla así a mi hermano... ¡Adiós!", comentó la hermana de Álvaro, que no ve con buenos ojos la actitud de Mayeli.