Lucía Sánchez ha vuelto a ‘El debate de las tentaciones’ en calidad de colaboradora y, una vez más, ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que no se corta a la hora de dar su opinión. Algo que ha dejado claro cuando le ha llegado el turno de hablar sobre Gerard Arias y su relación con él.

Como muchos recordarán, la ex de Manuel González y el ahora soltero de ‘La isla de las tentaciones’ coincidieron en el reality show ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y allí, entre las cuatro paredes de los ‘pisitos’, ambos flirtearon lo más grande delante de cámaras.

Pero ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? Lucía Sánchez ha explicado en el programa de Sandra Barneda toda la verdad y ha contado el motivo por el que ahora no se hablan. “¿Por qué cada vez lo soportas menos?”, ha sido la pregunta con la que Sandra Barneda ha destapado toda la verdad.

Después de contar qué ocurrió entre ellos, Lucía Sánchez ha hecho gala de su fuerte personalidad y no se ha cortado ni un pelo a la hora de contar el motivo por el que ahora no se habla con Gerard Arias, el hombre que fue su amigo en el pasado y con el que tuvo un tremendo flirteo.

“Yo cada vez lo soporto menos”, empezaba diciendo ella, antes de contar por qué ya no tienen contacto y qué es lo que piensa realmente de él: “Es un falso y punto (…) Vete a la mierda, Gerard”, decía ella. Si quieres descubrir el motivo de su distanciamiento, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.