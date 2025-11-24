Patricia Fernández 24 NOV 2025 - 23:35h.

Almudena no puede creerse las imágenes de Darío y protagoniza un devastador momento en la hoguera

Las palabras de Sandra Barneda a una Almudena rota tras ver las imágenes de Darío: "Nunca se acaba el mundo, quiero que lo sepas"

Almudena llegaba nerviosa a la hoguera de 'La isla de las tentaciones', pensativa de lo que podía haber pasado después de ver todo lo que estaba surgiendo con Cristina en 'Villa Montaña' y sintiendo que algunas alarmas que habían sonado eran de Darío, aunque queriendo confiar en que no había pasado los límites.

Con las primeras imágenes que le mostraban la 'tablet', Almudena se quedaba sorprendida con lo que tenía que ver de Darío con Cristina y sus acercamientos: "Qué asco me está dando, por favor, Darío no..." Y rompía a llorar al escuchar algunas de las palabras de su pareja: "¿Esto qué coñ* es? Siento que estos 11 años han sido una mentira, qué pena que España vea esto, yo creo en el amor, no me nace ver a otra persona como le miro a él, siento que estoy enamorada de la persona incorrecta. Tenemos una vida juntos, ¿cómo me va a cambiar?".

Pero esto no era todo, "hay más imágenes para ti" le decía Sandra Barneda y ella se ponía frente a la 'tablet' para ver lo que tenían que mostrarle. Un Darío muy cerca de Cristina, con juegos de lo más calientes en la fiesta, dejaban completamente rota a Almudena, la que terminaba sentándose en el suelo y con sus compañeras apoyándole en este complicado momento.

Gritos y muchas lágrimas brotaban de Almudena, que explicaba como podía a Sandra Barneda lo que pensaba sobre él: "No le reconozco, parece que ha venido a esto. Desde el primer día, no está pensando en mí. Ahí está el verdadero Darío, no va a encontrar a una mujer como yo ni volviendo a nacer".

Una tormenta se desata justo en la hoguera de Almudena

En medio de su tremendo dolor, una tormenta se desataba en medio de la hoguera: "¿Creéis que alguien de España va a creer en el amor? Quiero irme a mi casa, esa persona no me va a poner los cuernos, he venido a demostrar el amor".

Y aún quedaba que la tablet se encendiera una vez más para ella, donde descubría que Darío tenía una conversación de lo más íntima con Cristina en la hamaca, en la que ambos se tapaban con el cojín y no podía verse bien lo que estaba pasando, pero ella y sus compañeras creían descubrir lo que había sucedido: "Se están besando, suena y todo".

Lo que dejaba completamente devastada a Almudena, la que se abrazaba a sus compañeras y se desahogaba de todo lo que estaba viviendo en ese momento, mientras Claudia se disculpaba con ella: "Siento mucho todas las veces que no iba a hacer nada, pensaba que él no".

"Respira, Almudena, por favor", le decía Sandra Barneda al ver el dolor de Almudena y buscaba ayuda en la presentadora: "¿Qué hago, Sandra? Ayúdame tú que sabrás más de la vida, ¿cómo se gestiona esto? Después de 11 años en una mentira, ¿crees que voy a poder salir de esta?"

Los gritos de Almudena como si Darío pudiera escucharle

"Por supuesto, estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti", le decía la presentadora y Almudena gritaba bajo la lluvia como si el propio Darío pudiera escucharle: "¡Me has destrozado, ¿qué has hecho, Darío? Qué vergüenza que mi madre me tenga que ver así. El cielo está llorando por ti, te vas a arrepentir toda tu vida. Disfruta, que yo voy a disfrutar a mi manera, sin faltarte al respeto!"

La que terminaba revelando lo que le dijo la propia familia de su pareja al saber que iban a 'La isla de las tentaciones': "Mi padre me lo dijo, que iba a volver con cuernos. Su hermano, su cuñada, todo el mundo: 'Almudena, en ti confiamos, pero en él no'. Ese es el verdadera Darío".

"Parece que el cielo ha dejado de llorar", como si de una película se tratase, la tormenta se acababa cuando ya no había más imágenes para Almudena, la que recordaba a Sandra Barneda que incluso ella hablaba de casarse con él y la presentadora le lanzaba unas palabras de apoyo: "Nunca se acaba el mundo, quiero que lo sepas".

Después de este complicadísimo momento, llegaba el turno de la hoguera de Sandra, mientras Almudena tenía el apoyo de Helena, la que no paraba de hacerle gestos cómplices, pero llegaba un momento en el que Almudena volvía a romperse y nuestra presentadora frenaba a Sandra, que reaccionaba a las imágenes de Juanpi: "?Estás bien? ¿Necesitas salir a respirar? Vente conmigo".

Almudena tiene que salir de la hoguera: Sandra Barneda la ayuda a tranquilizarse y es atendida por el servicio médico

Sandra Barneda ayudaba a salir a Almudena de la hoguera y, junto a Helena, ambas la tranquilizaban sentadas en la arena y era atendida por el equipo médico del programa: "Siéntate aquí tranquila, van a ver los compañeros y vas a ser atendida, ya viene el médico".

Después de un rato, Sandra Barneda daba paso de nuevo a Almudena a la hoguera, que quería estar junto a sus compañeras en este momento y agradecía que hubieran estado con ella: "Estoy mejor, gracias".