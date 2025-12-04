Ana Carrillo 04 DIC 2025 - 19:31h.

Claudia Martínez se ha sorprendido mucho al saber que Andrea Canel le puso un GPS a su novio, Enrique Cofino

Andrea, nueva participante de 'La isla de las tentaciones 9', lanza "una indirecta" en redes tras su encontronazo con Claudia

Compartir







A Lorenzo Ayala y Nieves Tristán los sustituyeron Álvaro Rubio y Mayeli Díaz y a ellos los han sustituido Enrique Cofino y Andrea Canel, que han llegado a 'La isla de las tentaciones 9' desde Asturias para tratar de reforzar la confianza en su relación, inexistente desde el comienzo de la misma porque ella le pilló a él en varias contradicciones.

Enrique no ha dado muchos detalles de su relación en Villa Montaña, pero Andrea sí que se ha explayado, confesándole a sus compañeros que se considera una persona "muy madura" y que tiene muy claras las cosas que quiere en un futuro y necesita saber que su pareja quiere lo mismo, pues duda de ello, ya que a veces él le ha dicho que se iba a su casa y en realidad se iba de fiesta con sus amigos o en una ocasión supo que él estaba en un mirador y, al pedirle explicaciones, le dijo que estaba allí solo.

En su relato, dio una información que a sus compañeras no les sorprendió mucho pero a Claudia Martínez, exparticipante de la quinta edición sí. "Él miente mucho, muchísimo, en todo, le puse un GPS", fue lo que le confesó Andrea a Claudia, Sandra, Helena y Almudena antes de que bajasen los tentadores para conocerlos.

Claudia Martínez, colaboradora de 'El debate de las tentaciones 9', ha reaccionado a esta información en la red social X, el antiguo Twitter, donde se ha mostrado muy sorprendida. Los seguidores del programa también y han comentado que están deseando saber más acerca de la relación de Enrique y Andrea, que creen que van a dar mucho juego en las villas.