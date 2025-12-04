Ana Carrillo 04 DIC 2025 - 17:20h.

Enrique Cofino ha reaccionado en TikTok e Instagram al comentario que más se repite sobre él

Enrique Cofino y Andrea Canel han llegado a 'La isla de las tentaciones 9' tras la salida de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz después de su hoguera de las consecuencias en la que revelaron que estaban esperando su primer hijo. La pareja de asturianos es la séptima que se incorpora a las villas en este edición y lo hacen porque ella no confía en él.

Andrea, que tiene 20 años, le contó a sus compañeras y a los tentadores en su llegada a Villa Playa quiere que su novio, de 19, le demuestre que puede confiar en él y construir un futuro juntos pues ella aseguró ser una persona "muy madura" con las cosas muy claras y a la que no le gusta nada salir de fiesta. Y vivió un momento de lo más tenso con Claudia Chacón porque le dijo que no va a cortarse y hablará con Gerard Arias si le apetece porque también quiere tentarse.

Por su parte, Enrique estuvo mucho más callado en Villa Montaña y se lanzó a contar de dónde venía y por qué había decidido vivir la experiencia junto a su pareja porque Érika Portillo se lo preguntó. Reveló que es de Gijón y que su novia no confía en él. Su actitud tímida hizo que muchos comentasen que es muy callado y el propio Enrique ha querido reaccionar a ese comentario con un vídeo que ha compartido tanto en TikTok como en Instagram.

En su vídeo aparece bailando y cantando una canción como respuesta a los que dicen que parece "calladito". "Me ven callaíto pero en modo silencioso yo hago desacato", dice el asturiano mientras baila y se ríe, dando a entender que no es tan callado como ha mostrado en el programa 15 de 'La isla de las tentaciones 9', que ha sido su debut.