Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
NUEVA PAREJA LIDLT 9

Enrique, nuevo participante de 'La isla de las tentaciones 9', reacciona al comentario que más se repite sobre él

Enrique
Enrique Cofino en Villa Montaña. Telecinco
Compartir

Enrique Cofino y Andrea Canel han llegado a 'La isla de las tentaciones 9' tras la salida de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz después de su hoguera de las consecuencias en la que revelaron que estaban esperando su primer hijo. La pareja de asturianos es la séptima que se incorpora a las villas en este edición y lo hacen porque ella no confía en él.

Sorpresa total con la entrada de Enrique y Andrea, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 9’: “No me lo esperaba”
Sorpresa total con la entrada de Enrique y Andrea, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 9’: “No me lo esperaba”
PUEDE INTERESARTE

Andrea, que tiene 20 años, le contó a sus compañeras y a los tentadores en su llegada a Villa Playa quiere que su novio, de 19, le demuestre que puede confiar en él y construir un futuro juntos pues ella aseguró ser una persona "muy madura" con las cosas muy claras y a la que no le gusta nada salir de fiesta. Y vivió un momento de lo más tenso con Claudia Chacón porque le dijo que no va a cortarse y hablará con Gerard Arias si le apetece porque también quiere tentarse.

El tenso momento de Claudia y Andrea por Gerard: "Vengo a tentarme y si quiero hablar con él lo voy a hacer"
El tenso momento de Claudia y Andrea por Gerard: "Vengo a tentarme y si quiero hablar con él lo voy a hacer"
PUEDE INTERESARTE

Por su parte, Enrique estuvo mucho más callado en Villa Montaña y se lanzó a contar de dónde venía y por qué había decidido vivir la experiencia junto a su pareja porque Érika Portillo se lo preguntó. Reveló que es de Gijón y que su novia no confía en él. Su actitud tímida hizo que muchos comentasen que es muy callado y el propio Enrique ha querido reaccionar a ese comentario con un vídeo que ha compartido tanto en TikTok como en Instagram.

En su vídeo aparece bailando y cantando una canción como respuesta a los que dicen que parece "calladito". "Me ven callaíto pero en modo silencioso yo hago desacato", dice el asturiano mientras baila y se ríe, dando a entender que no es tan callado como ha mostrado en el programa 15 de 'La isla de las tentaciones 9', que ha sido su debut.

Temas