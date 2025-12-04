Ana Carrillo 04 DIC 2025 - 18:17h.

Andrea Canel ha lanzado en TikTok e Instagram "una indirecta" tras la emisión de su tenso momento con Claudia Chacón

Andrea Cannel y Enrique Cofino han llegado a 'La isla de las tentaciones 9' tras la salida de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz para que ella pueda aumentar su confianza en su pareja, pues no confía en él desde que comenzó su relación hace un año y medio. Su llegada ha sorprendido a sus compañeros y ha provocado un momento de lo más tenso en Villa Playa, pues a Claudia Chacón no le ha gustado nada la idea de que Gerard Arias pueda tentar a su nueva compañera.

Claudia le dijo a Gerard que le molestaba que tentase a Andrea y afirmó que la nueva participante no le podía "hacer sombra" a ella: "Es muy tranquila y eso me tranquiliza porque es imposible plantearme que me va a hacer sombra". El bombero le explicó que no le debía lealtad y que iba a conocer a la asturiana de 19 años si ella se lo permitía y si a él le nacía hacerlo porque no tenía ningún compromiso con Claudia, a la que le recordaba que, tras la hoguera de confrontación, se había planteado seguir con su novio, Gilbert.

Al descubrir Andrea todo lo que se estaba comentando en la villa, decidió atajar la situación diciéndole a Claudia, delante de Gerard y otros compañeros, lo que pensaba: "Tienes novio y me parece que le estás dando más importancia a Gerard que es un tentador, creo que no te tendría que parecer mal porque está soltero. Es el primer día que estoy aquí, no quiero ningún problema, pero lo veo absurdo que le veas a él que no hable conmigo o que me lo digas a mí. Acabo de llegar y ya estoy en una situación incómoda. Es un tentador y yo vengo aquí a tentarme, si quiero hablar con él porque creo que es mi tentador lo voy a hacer".

Tras la emisión en televisión de ese encontronazo, Andrea ha compartido en TikTok e Instagram un vídeo en el que lanza una indirecta, aunque matiza: "Viniendo de mí, más bien directa". En su vídeo aparece bailando y cantando un fragmento de lo más significativo: "De la nada a ti te dio por pelear; todo tu papelón yo te tuve que parar, la comunicación la tuve que cortar".