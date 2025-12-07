Darío ha podido ver en 'El debate de las tentaciones' la confesión que hizo Almudena en la hoguera

Darío reacciona con firmeza a la traición de su tentadora Cristina: "Está demostrando cómo es"

Darío ha protagonizado muchas imágenes esta semana en ‘La isla de las tentaciones 9’ y, por ello, ha tenido que acudir a ‘El debate de las tentaciones’ para hacer frente a todos los titulares que ha dado. Lo que él no se esperaba era que en plató se iba a llevar un ‘toque de atención de Sandra Barneda.

Todo ha empezado cuando la presentadora y él han podido ver unas imágenes de la última hoguera, en la que Almudena se sinceraba: “Es una persona que no hace especial mi cumpleaños (..) El último fue una mierda”, decía ella, entre lágrimas, al relatar que no obtuvo ningún detalle por parte de su novio.

Sandra Barneda da un ‘toque de atención’ a Darío

Tras ver las imágenes, Sandra Barneda le ha preguntado si es cierto que fue tan “terrible” el último cumpleaños de la joven: “Yo no lo recuerdo tan terrible, ella tuvo su tarta”, decía. Un comentario que desencadenaba las risas de los colaboradores de ‘El debate de las tentaciones’ y que empujaba a la presentadora a intervenir.

Después de que él dijera la frase: “Yo he admitido que no soy detallista ni cariñoso”, la presentadora le decía unas palabras muy directas que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. Un mensaje que ha sido apoyado por Alejandra Rubio, que también ha querido hablar.

La hija de Terelu Campos ha recalcado la importancia de ser detallista en una pareja y ha declarado en el plató de ‘El debate de las tentaciones’: “Eso es lo que hace que la relación funcione, hay que cuidarlo”.