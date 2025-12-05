Darío ha podido ver unas imágenes inéditas comprometidas de Cristina en 'El debate de las tentaciones'

Darío ha tenido la oportunidad de ver unas imágenes inéditas en ‘El debate de las tentaciones’ y se ha quedado en shock al ver cómo hablaba de él Cristina, su tentadora favorita en ‘La isla de las tentaciones 9’, que ha desvelado un gran secreto cuando pensaba que nadie la estaba grabando.

En una conversación con Érika, ha explicado que hubo un día en el que ambos estaban tapados con un cojín y que él, aprovechando ese ‘punto ciego’ de las cámaras, inspeccionó algunas zonas de su cuerpo: “¿Te tocó el…?”, preguntaba Érika, ante una Cristina que no tardaba en asentir.

“Yo lo veo un poco cobarde eso, porque ha venido aquí a tentarse”, apuntaba la soltera que tuvo un affaire en el pasado con Álvaro Rubio, criticando que el novio de Almudena se escondiera tras el cojín para ser desleal.

La reacción de Darío a las imágenes de Cristina

Una vez que Sandra Barneda ha mostrado las imágenes, Darío no ha tardado en responder y se ha mostrado muy dolido con la soltera: “Es su palabra contra la mía, pero ya se ha demostrado cómo es. Ella puso el cojín a conciencia y yo lo dejé sin maldad”, apuntaba él.

En ‘El debate de las tentaciones’, Darío ha dejado claro que estaba bastante molesto con Cristina: “No la he tocado. Es mentira… Pero se está viendo cómo es”, declaraba, dando su supuesta versión de los hechos.

Andrea Bueno tampoco ha querido quedarse callada y, después de que hablara su primo, ha querido dar la cara por él: “Ella es una mosquita muerta que lo critica con todas las tentadoras y, después, a ti te pone buena cara (..) No te tiene cariño ni te tiene nada… Porque tú confías en ella y te la está clavando”, afirmaba, con rotundidad.