"¿Hablamos?", le ha preguntado Gerard a Claudia después de varios días de tensión en Villa Playa. Tras la llegada de Andrea a 'La isla de las tentaciones 9' ha habido un cambio total en la villa y Gerard se ha distanciado de Claudia para comenzar a tentar a la nueva chica.

El soltero le ha preguntado qué le pasa porque la nota rara y distante: "Yo te gusto, y tú te estás enrollando con Aitor por enrollarte", comenzaba él, "pero tú tienes que entender que, aunque me gustes, lo nuestro se terminó", explicaba. Ella no sabía qué decir.

Gerard le ha recriminado que ella esté conociendo a otro tentador, pero que él no pueda conocer a Andrea ahora que su relación se ha terminado. Claudia, durante la conversación, no ha podido contener las lágrimas y se ha roto al abrirse con el de Tomelloso: "No, yo no le he dicho nada a la chica. Me ha hecho una pregunta, al igual que toda la casa, y he contestado lo que pienso, o lo que siento", explicaba ella.

"Me siento tonta"

Claudia se ha sincerado con Gerard y le ha dicho cómo se siente después de que se haya terminado su historia dentro del programa: "Tanta intensidad, tanto todo, tantas cosas... para que luego se resuma en esto, en todo lo que ha pasado tan rápido", admitía.

Además, ella le ha dicho que se siente "tonta" porque él haya pasado página y ella siga sintiendo por Gerard: "Después de todo lo que ha sido, te gusta Almudena, y luego te gusta la nueva", se quejaba Claudia al hablar del cambio de actitud del soltero. Estas palabras no han sentado nada bien a Gerard, que se ha mostrado molesto: "Yo a ti también te gustaba mucho, y luego me has dicho que te querías ir con tu novio... A los dos días te has estado comiendo la boca con otro tío", recalcaba el tentador.

A pesar del mal rato que han pasado los dos, han conseguido acercar posturas y él le ha pedido que respete su decisión de querer conocer a la nueva chica de Villa Playa, mientras ella conoce a Aitor. "No me creo cuando Gerard me dice que solo le interesa conocer a Andrea, porque me mira diciéndome otra cosa. No creo que esto vaya a ser un punto y final", reconocía Claudia.

Gerard comienza a conocer a Andrea, bajo la mirada de Claudia

El tentador lo está dando todo conociendo a Andrea, la nueva integrante de Villa Playa, especialmente en las fiestas, con la que ya ha jugado al famoso "juego del hielo". A Claudia parece no hacerle mucha gracia que Gerard haya pasado página porque ella lo "quiere todo".

Y mientras el soltero ha convencido a Andrea para irse de la fiesta juntos y tumbarse en la hamaca, a pesar de que ella haya ido solo para hablar de su novio. La asturiana ha calado al de Tomelloso y le ha dicho que le nota "arrepentido" de dejar a Claudia: "Me agobié", confesaba él.

Claudia ha mostrado sus celos y piensa que le están mintiendo, porque Andrea le ha dicho que no le gusta Gerard: "Me cae demasiado mal. La intento entender porque la culpa es de él, pero no vamos a ser mejores amigas, afirmaba ella al hablar de su nueva compañera. A pesar de esto, la mallorquina se está dejando llevar con Aitor, tonteando y jugando.

La conversación entre Claudia y Andrea

Al ver el 'mal rollo', la asturiana le ha pedido a Claudia hablar para solucionar sus diferencias, y ella ha tenido la oportunidad de decirle que en la fiesta no quería bailar y que por eso se fue con Gerard: "No estaba ligando con él. Estuvimos hablando", reconocía Andrea. Por su parte, Claudia continúa desconfiando de ella.