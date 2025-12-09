Laura Ceballo 09 DIC 2025 - 22:37h.

Los días van pasando en República Dominicana, y los participantes de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' continúan disfrutando al máximo de la experiencia. Villa Playa se preparaba para vivir otra de sus grandes fiestas. Una fiesta en la que los juegos volvían a ser protagonistas.

La botella ocupaba la mesa del salón y, tras girarla, apuntaba a Claudia. Iñaki, uno de los tentadores, lanzaba una propuesta: "Tengo una idea pequeñita, a ver si os parece bien. Dale un pequeño piquito o lo que sea a Helena, y luego a quien quieras", decía.

Claudia aceptaba el reto y sentaba a Aitor y a Helena en la mesa. La novia de Gilbert empezaba por el tentador, rozándole con el hielo desde la pierna hasta el cuello. "¡Qué jugona es!", comentaba Barranco.

Acto seguido, hacía lo mismo con su compañera. Pero, además, el recorrido del hielo terminaba con un beso entre ellas. "¡Barranco, tápate los ojos!", bromeaban sus compañeros.

La reacción de Gerard

Eso sí, mientras todo esto ocurría, a Claudia no se le escapaba un pequeño detalle que no dudaba en compartir con Sandra y Andrea: "¿Os habéis dado cuenta de que siempre se va?", decía. Y es que Gerard optaba por marcharse mientras ella protagonizaba el juego. "Cuando has empezado a pasar el hielo por la pierna, se ha ido", añadía Sandra.

"Todo el mundo se ha dado cuenta de que hablo más de Gerard que de nadie. No sé dónde me estoy metiendo y no sé realmente cómo va a acabar todo esto, la verdad", comentaba Claudia con el equipo del programa.