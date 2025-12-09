Patricia Fernández 09 DIC 2025 - 22:26h.

Las chicas y los solteros reciben a Almudena, desconsolada, en 'Villa Playa' y le dan su apoyo tras ver a Darío

Doloroso final en ‘El espejo’: Almudena se quiebra como nunca con Sandra Barneda tras ver a Darío en 'La isla de las tentaciones 9': "No voy a confiar en el amor nunca más"

Almudena después de todo lo vivido con Darío en ‘El espejo’ y su momento más desgarrador con Sandra Barneda tras reencontrarse, llegaba completamente rota a ‘Villa Playa’, donde todos corrían a recibirla: “¿Qué te ha pasado? Estás llena de arena”. Pero ella no podía ni hablar con su llanto, mientras todos la apoyaban en este momento.

Cuando conseguía tranquilizarse, Almudena les contaba todo lo sucedido: “Ha sido muy heavy, no he visto al Darío de siempre, ¿sabéis lo que me ha echado en cara? Que me han chupado entera. Le he dicho que me ha roto el corazón”.

Además, ella les explicaba que se había saltado las normas: “Voy a tener consecuencias, en vez de haber gestos le he gritado. He visto un coco y lo he tirado al espejo, lo he vuelto a tirar otra vez y le he dado a Sandra”. Lo que dejaba completamente alucinados a todos y ella aseguraba que no era ella: “No sé lo que me ha pasado, no me acuerdo de mucho. He corrido, me he puesto cara a cara con él y no sé ni lo he dicho, he notado mucha frialdad”.

Almudena, tras su reencuentro con Darío: "Poca cosa he sentido"

“Poca cosa he sentido”, respondía Almudena ante la pregunta de Sandra sobre qué le había provocado ponerse frente a él.

Después de estas primeras palabras en el salón con todos, Almudena se sentaba en el suelo de la habitación con Borja, con el que tenía una conversación sincera y a solas.

El soltero se mantenía a su lado, la abrazaba y sostenía el mal momento de una Almudena rota, entre abrazos y mucho cariño: “Dice que le tengo cohibido, ¿entonces por qué lleva 11 años conmigo?

“¿Hace cuánto no ves amor en él? ¿Ahora o hace unos años? Quiero que sepas que todo lo que estás viviendo están construyendo a una nueva Almudena… estabas tan ciega de amor que no te dabas cuenta del amor que te faltaba”, le decía el soltero.

Y Almudena le hablaba de cómo se había sentido en este momento con Darío: “No me he reconocido, algo se ha apoderado de mí. Él se esperaba un ‘te amo’ y no”. Lo que hacía pensar a Borja que ya es otra Almudena a la que llegó a República Dominicana después de todo lo que está viviendo en 'La isla de las tentaciones 9'.

Cristina se rompe al escuchar a Darío contar lo vivido con Almudena

Cuando Darío llegaba a ‘Villa Montaña’ y contaba a todos lo que había vivido con Almudena en ‘El espejo’. “Yo me he emocionado, venía corriendo y tenía una mirada… Se ha saltado las normas, me ha dicho que no pusiera el cojín… Ha cogido un coco y lo ha lanzado al cristal. No me ha servido de nada. Ella me odia”, explicaba aún descolocado.

Sus palabras dejaban a todos muy sorprendidos y provocaban las lágrimas de Cristina: “Me da pena que tengas que pasar por esas situaciones”. Mientras él intentaba tranquilizarla: “Lo he hecho yo, tú no tienes culpa de nada”.