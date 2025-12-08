La pareja de Gilbert y el tentador avanzan cada vez más en 'Villa Playa': así ha sido su sensual beso en la "zona top" de la villa de Claudia

Inédito | La advertencia de Claudia Chacón a Andrea sobre Gerard Arias: "Me molesta"

Compartir







La cosa entre Claudia y Aitor está más avanzada que nunca en 'La isla de las tentaciones 9'. Después del giro que dio Gerard, la catalana se fijó en el tentador -también de Barcelona- y la cosa entre ellos solo hace más que avanzar. De hecho, en la entrega del reality que Telecinco ha emitido este lunes, ¡se han besado! Ha ocurrido en el jacuzzi, ese sitio donde también Claudia protagonizó un caliente momento, pero con Gerard. Pues bien, la cosa ahora ha cambiado y mucho.

Ya solo con meterse al jacuzzi, Aitor avisaba: "Peligroso...", señalaba un Aitor que añadía que podía "despertar a la bestia". "Yo soy muy buena y muy inocente, no sé de qué me estás hablando", confesaría Claudia, por su parte. El tonteo entre ellos se ha sucedido, con jugueteos varios y alguna que otra confesión muy pero que muy caliente... hasta que finalmente ha llegado ese momento.

"Si lo busco, lo tengo"

"Tú no te aguantas darme a mí un beso ni de c***", ha dicho Claudia, provocando que Aitor señalara -más en tono de broma que otra cosa- que se iría del jacuzzi sin darle un beso y generando un comentario muy seguro en Claudia. "Si lo busco, lo tengo", comentaría la pareja de Gilbert, por su parte. Y efectivamente, finalmente se han dado un sensual beso en el jacuzzi, provocando que la 'luz de la tentación' sonara en 'Villa Montaña'.

"¿Algo que decir al respecto o puedes reconocer que Claudia siempre gana?", le ha dicho Claudia a Aitor. Finalmente han salido del jacuzzi y Aitor le ha acompañado a Claudia a su habitación y, tras un 'tira y afloja' sobre si dormiría el tentador junto a ella, Aitor se ha ido y cada uno ha dormido en su respectiva habitación.