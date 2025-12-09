Gran Hermano 09 DIC 2025 - 16:52h.

Las concursantes de 'Gran Hermano 20' se han sincerado y han criticado a Cristian

Paula revela en 'Gran Hermano 20' lo que ha "sufrido" su pareja José María por todo el "tema de Aquilino" y anuncia algo: "Nos hemos comprometido"

Compartir







Edurne y Patricia han aprovechado su rato en el gimnasio de ‘Gran Hermano 20’ para ejercitar algo más que sus piernas en la bicicleta y, entre pedaleo y pedaleo, no han dudado en ponerse a practicar el deporte nacional por excelencia: criticar.

Las dos concursantes del reality show de Telecinco han elegido un objetivo claro, Cristian, que parece que se les ha metido a las dos entre ceja y ceja. La primera en hablar ha sido Patricia, que ha dejado caer que no llega a soportar del todo a su compañero.

PUEDE INTERESARTE Villana a su pesar

Ha sido entonces cuando Edurne ha decidido sacar a la luz un comentario que escuchó de él durante el debate, cuando aún no estaban en directo: “Es que hay cosas que dices…”, empezaba diciendo la guapísima rubia, dando a entender que había actitudes de Cristian que no le gustaban.

Después de eso, ha destapado una frase que el feriante le dijo a Joon, su amigo del alma, cuando Ion Aramendi le dio paso: “Le dijo a Joon que hablara bien de él cuando le dio paso el presentador”, apuntaba Edurne.

Una confesión a la que se le ha sumado una de Patricia, que también ha querido cargar contra la actitud que tiene el concursante de ‘Gran Hermano 20’ en la casa: “Se escaquea de las tardeas y es Joon el que se pone a hacerlas”, declaraba.