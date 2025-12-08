Pedro Jiménez 08 DIC 2025 - 03:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 20' ha sorprendido a todos con una inesperada noticia: ¿boda a la vista?

La conexión existente en la casa entre Aquilino y Paula, exconcursante de 'Gran Hermano 20', era evidente. Una conexión de la que también se hizo eco la pareja de Paula, José María. Durante la gala del reality de Telecinco este domingo, la ya exconcursante ha confesado que su pareja no lo ha pasado bien en todo este tiempo separada de ella, sobre todo "por el tema de Aquilino": "Lo ha estado pasando bastante mal".

Según Paula, el hecho de estar fuera y no estar junto a ella para hablar las cosas, sin poder comunicarse, ha hecho que "sufriese": "Era una situación que él no la podía controlar, que le se iba de las manos y por la cual lo ha pasado mal".

No obstante, Paula ha reconocido que en estos momentos ya está todo bien con su pareja, con una situación totalmente diferente a antes de entrar a 'Gran Hermano 20'... para mejor: "Para mí es el amor de mi vida. Considero que yo con Aquilino se lo he intentado dejar claro siempre. Para mí ha sido un apoyo muy grande, siendo mi compañero y mi amigo", ha dicho una Paula que considera que tendría que haber sido más concisa con el alicantino, "para que no sufriera José María".

¡Paula y José María se han comprometido!

"Con mis amigos doy abrazos... soy así, cariñosa. Pero debería haber puesto distancia en ciertas cosas", ha señalado Paula.

Por último, Paula ha confesado que, tras su última conversación con José María, su pareja, tienen un objetivo por encima de todos: "Queremos prepararnos para el matrimonio y nos hemos comprometido".