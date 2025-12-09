Claudia está celosa de la relación entre Gerard y Andrea y acaba estallando

Inédito | La advertencia de Claudia Chacón a Andrea sobre Gerard Arias: "Me molesta"

Claudia no lleva nada bien que a Gerard le haya gustado Andrea desde que entró en 'La isla de las tentaciones 9'. Las dos ya protagonizaron un encontronazo por el tentador, pero ahora Claudia lo ha tenido con Gerard, con quien se ha enfadado durante la fiesta y al que le ha hecho saber que no le gusta nada su acercamiento a su compañera.

Gerard nota a Claudia rara y le pregunta si está ''todo bien'', pero ella le pone mala cara y le contesta que ''contigo no'', pero Gerard empieza a bailar y en cuanto sus compañeros le preguntan que por qué está tan feliz, Claudia saca a relucir sus celos: ''Es que está enamorado''.

Pero Gerard no se lo toma nada bien: ''Nadie ha dicho que esté enamorado, he dicho que lo que he visto de la chavala me mola. A llorar a la llorería'', y justo en ese instante todo estalla. ''Vete con alguien que te guste'', le espeta ella, y él le sigue el juego: ''No te pongas celosa que tú tienes ahí a Aitor, a mi me dejas tranquilo''.

Claudia le recrimina su actitud y los dos protagonizan un momento de tensión, entre gritos, después de que Gerard se arrepienta de haber estado con ella: ''Me alegro un montón de haberlo cortado contigo porque eres súper pesada'', ella intenta contenerse, pero no puede: ''Vete a buscar a tu novia y cállate ya la boca'', ''Vete tú con tu tercer novio en diez días'', le dice el tentador.

Claudia cuenta cuál es su plan con Gerard al verle tentar a Andrea: “Lo tengo organizado”

Gerard elige a Claudia para jugar durante la fiesta y Claudia se pone tan celosa que le confiesa a Helena algo: ''Ya tengo todo el plan organizado. Voy a ir a tope a por Aitor para que Gerard se cague y se j*** porque me la pela. Gerard es un tonto y mira lo que está haciendo. Así que aquí la que va a ir a saco voy a ser yo. Si quiere jugar, jugaremos bien''.

Mientras todos siguen bailando y jugando, Gerard y Andrea se van a un lugar más apartado y mantienen una conversación más intima, pero Claudia no les quita ojo y continúa criticándoles con el resto de sus compañeros. Aitor le dice que ''eligió mal desde el principio'', y ella afirma que está de acuerdo: ''Amor, yo te voy a decir lo que va a pasar, yo haré lo que me dé la gana''.