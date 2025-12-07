Claudia Chacón mantiene una tensa conversación con Andrea

El tenso momento de Claudia y Andrea por Gerard en 'La isla de las tentaciones 9': “Vengo a tentarme, y si quiero hablar con él lo voy a hacer”

Compartir







Andrea ha llegado pisando fuerte a ‘La isla de las tentaciones 9’ y, con solo unos días de convivencia en la villa, ya ha revolucionado por completo todo. La más afectada por su llegada ha sido Claudia Chacón, que no ha dudado en mantener con ella una conversación muy seria.

Nada más entrar en la casa la nueva chica, Gerard Arias le echó el ojo e intentó un acercamiento con ella. El tentador VIP afirmó rotundo que ella era su prototipo de chica, porque era alta, y hasta la comparó con Alba, su exnovia y participante de la novena edición del programa de Sandra Barneda.

En cuanto esa información llegó a sus oídos, la novia de Gilbert no dudó en mantener una conversación con Gerard y se llevó un tremendo zasca: “Después de hablar de que lo nuestro se ha quedado en una amistad, que ahora me digas que yo no puedo tener algo con otra chica… Si te molesta, te tomas dos tilas”, apuntaba él.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Rubio confiesa por qué le dio una cita a Érika pese a la 'prohibición' de Mayeli

Tras su conversación fallida con él, Claudia Chacón corría a hablar con Andrea y le hacía una advertencia sobre Gerard Arias: “Me molesta”. Si quieres ver toda la conversación completa entre ambas, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.