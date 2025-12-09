Sandra y Andrea viven una noche de pasión tras hablar de sus sentimientos mirándose a los ojos en el jardín de 'Villa Playa'

Doloroso final en ‘El espejo’: Almudena se quiebra como nunca con Sandra Barneda tras ver a Darío en 'La isla de las tentaciones 9': "No voy a confiar en el amor nunca más"

Compartir







La conexión entre Sandra y su tentador Andrea no para de crecer en 'La isla de las tentaciones'. Tanto es así que se ponen sin acordarlo 'outfits' a conjunto e, incluso, hacen planes a futuro que incluyen una visita al italiano a su país natal: "Ahora me dices cuál es tu ropa favorita para cuando me vayas a llevar a cenar".

En definitiva, la andaluza se siente "muy bien" y "feliz" de estar pensando cada vez más en ella misma y no tanto en lo que sucede en 'Villa Montaña': "Es como si lo conociera de hace mucho".

Sandra y Andrea se sinceran en el jardín

Cuando la fiesta afloja, Sandra y su tentador deciden trasladarse al jardín buscando un poco de intimidad. Andrea recuerda lo bien que se lo pasó la noche anterior, cuando ambos se dejaron llevar como nunca y tuvieron sexo en la habitación. "Hoy más", añade la andaluza.

Sin embargo, el italiano quiere asegurarse de que ella se siente cómoda con él en la villa: "Para mí es todo normal y súper guay, pero tu situación es muy diferente y quiero saber si le has dado una vuelta. Imagino que sí".

"¿De qué me tengo que arrepentir? Si no ha sido un calentón y he hecho lo que me ha dado la gana... ¿Qué hago? ¿Me culpo por sentir cosas? ¿Me culpo por tener un novio subnorm*l y darme cuenta aquí? Ojalá no hubiese perdido un año y medio de mi vida con él", le responde de manera tajante la pareja de Juanpi. Una respuesta a la que Andrea reacciona acercándose y dándole un beso.

Su tentador se ha percatado que "Sandra cada día saca más ese lado cariñoso que al principio no sacaba". Sin embargo, está seguro de algo: "De momento, por más que diga que no piensa en la otra villa yo sé que no puede ser así al 100%".

Un fogoso encuentro en la habitación

Tras concluir la noche, Andrea y Sandra se mudan a la habitación, pero ninguno de los dos confiesa sentir sueño. Por lo que deciden desatar la pasión bajo de las sábanas.

"Después del momento jardín, Andrea y yo teníamos ganas de seguir juntos. Hemos ido a mi habitación y nos hemos dejado llevar. Es que está bueno", confiesa la andaluza al equipo del programa tras este fogoso encuentro con el italiano.