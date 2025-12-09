Patricia Fernández 09 DIC 2025 - 22:08h.

Darío y Almudena se volvían a ver las caras frente a 'el espejo' después de que las chicas la eligieran a ella para poder tener este reencuentro, en el que los reproches, la rabia y mucha tensión florecían entre la pareja de 'La isla de las tentaciones 9'.

Ella se mostraba completamente rota al ver cómo Darío se marchaba por la orilla de la playa, visiblemente afectado por todo lo vivido, y corría hacia él, mientras Sandra Barneda corría tras ellas para intentar evitarlo.

El cara a cara de Darío y Almudena en la playa

Pese a los intentos de la presentadora: "Basta ya". Almudena conseguía ponerse cara a cara con Darío para decirle todo lo que piensa: "Desde el primer día he tenido que ver cosas tuyas, ¿el cojín en la cara por qué? Cuando hagas algo que yo te vea, que sepas que en la mano no me tienes". Mientras él le reprochaba también sus actitudes: "Esta eres tú, incumpliendo las normas todo el rato, ahora voy a tener que pagar yo porque tú te las has saltado".

Sandra Barneda conseguía separar a la pareja y se dirigía hacia Almudena, que se tiraba a la arena completamente rota: "Ya está, por favor, incorpórate, necesito que te tranquilices, ¿qué te ha pasado?" Y ella, entre lágrimas se disculpaba por todo lo ocurrido y mostraba lo que había sentido en este reencuentro: "Qué dolor más grande, perdóname por todo, yo no soy esta persona, tengo mucho rencor porque me ha reprochada y no he hecho nada, no voy a confiar en el amor jamás. Me ha dolido mucho lo que me ha dicho".

"Necesito que te calmes y que pienses en ti, ya tendrás tiempo para reflexionar todo lo que has vivido aquí", le decía la presentadora mientras se sentaba junto a ella en la arena, pero Almudena estaba muy dolida, que caminaba con Sandra por la arena, con la que tenía una reconfortante conversación: "Te mereces el amor de deseas, eso no sé si te lo podrá dar Darío o no, tienes que centrarte en ti y en tu seguridad".

Almudena se mostraba muy preocupada con el momento en el que lanzaba el coco y daba a Sandra: "Lo siento si te he dado, perdóname. Si me merezco irme te juro que me voy". "Me has dado, pero no pasa nada, no me has hecho daño, de verdad que te perdono", contestaba Barneda, que se interesaba por el estado de Almudena: "¿Vas a ser fuerte? Hasta el final".

La participante le respondía con un "sí" y ambas se separaban cuando Almudena se marchaba a Villa Playa para dar fin a este momento.

Darío cuenta en 'Villa montaña' su encuentro con Almudena

Después llegaba Darío a 'Villa Montaña' que les contaba a todos lo vivido con su pareja en 'el espejo': "Yo me he emocionado y todo, venía corriendo y tenía una mirada de... se ha saltado las normas, me ha dicho que no ponga el cojín... ha cogido el coco y lo ha tirado al cristal. No me ha servido para nada, ella me odia". Lo que dejaba en 'shock' a todos y hacía que Cristina terminase rota: "Me da pena que tengas que vivir esas situaciones". Pero él tranquilizaba a la tentadora: "Lo he hecho yo, tú no tienes nada que ver".