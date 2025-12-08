Además, ambos han tenido un íntimo momento en el jardín de 'Villa Playa': no te lo pierdas

Sandra Barneda interviene en el tenso momento de Helena y Olatz al verse en 'La isla de las tentaciones 9': “Por favor, vuelve a tu sitio”

Compartir







Andrea y Sandra han protagonizado durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' una ardiente escena de sexo en la habitación de la andaluza. Ambos han entrado a la habitación de ella y, después de que el italiano le diera un sorbo a una botella de agua que tenía Sandra, se han dejado llevar y han mantenido sexo bajo las sábanas.

La 'luz de la tentación' no ha tardado en sonar en 'Villa Montaña' y las especulaciones se han sucedido en la villa de los chicos. Y mientras tanto, Andrea y Sandra han seguido a lo suyo, dando rienda suelta a lo que sentían en ese momento y culminando -según ha parecido- de la mejor manera. "Es que es brutal, ¿eh? Cuando lo coges con ganas", ha dicho Sandra.

Lo que está claro es que los dos no se podían aguantar más las ganas y, finalmente, ha pasado lo que tenía que pasar. Sandra ha confesado ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9' que no se arrepiente de hacerlo con Andrea y que lo repetiría "una y mil veces más": "Estoy encantadísima".

El íntimo momento entre Andrea y Sandra

La 'parejita' nos han dejado además un íntimo momento en el jardín en donde han hablado un poco de todo. Andrea le ha preguntado en qué piensa y Sandra se ha sincerado: "Pienso en ti... que me gustas", desatando un cálido beso entre ambos tumbados en el jardín y dejándonos un romántico encuentro.

El tonteo entre ambos se ha dado, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, haciendo 'planes de futuro' a modo de broma -o quizás no- y subiendo como nunca la temperatura en lo que parecía ser un "paseito" por el jardín de 'Villa Playa'.