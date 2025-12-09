Enrique se rompe antes de su primera hoguera y sus compañeros comparten sensaciones antes de ver imágenes de sus parejas

Inédito | La lacrimógena despedida de Enrique y Andrea en 'La isla de las tentaciones 9'

La tensión y los nervios están a flor de piel para los chicos en su hoguera, especialmente para Enrique, que se enfrenta por primera vez a esta experiencia y verá imágenes de su pareja, Andrea, en la tablet. Como siempre, Sandra Barneda les ha recibido en la hoguera, pero en esta ocasión especialmente seria tras lo vivido en 'El espejo' de Darío y Almudena, dejándonos un momento especialmente duro entre los malagueños. Darío se ha disculpado con la presentadora y ha contado que vio odio y decepción en su pareja durante su encuentro.

Enrique ha admitido que venir a esta primera hoguera está siendo muy duro para él y que tiene mucho miedo de las imágenes que pueda ver: "Me espero de todo, pero confío mucho en ella", explicaba el asturiano. Él ha reconocido que en Villa Playa van "muy rápidos" y lo están pasando "muy bien", antes de romperse.

"Lo estoy pasando muy mal"

El asturiano ha reconocido, entre lágrimas y con la voz temblorosa, que tiene miedo de lo que pueda estar haciendo su pareja en la otra villa. Sus compañeros no han dudado en apoyarle y darle ánimos en este momento tan duro, ya que todos han pasado por él.

"Por Andrea siento mucho amor, muchísimo. Y no me lo esperaba", contaba. Enrique ha explicado que en su relación han vivido bastantes peleas y que ha dudado de su historia con Andrea, pero que al separarse de ella se ha dado cuenta de que lo está pasando muy mal.

Por su parte, Juanpi se muestra confundido entre la ilusión con Mara y el enamoramiento por Sandra. Rodrigo, sin embargo, ha admitido que está decepcionado con su pareja tras el veto de Olatz. Además, Gilbert tiene dudas de las imágenes que pueda ver de Claudia: "No vengo con la misma sensación hoy", afirmaba. ¿Qué pasará durante la hoguera de todos los chicos?