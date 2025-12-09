El gaditano y su tentadora protagonizan un momento íntimo lleno de fogosidad

Juanpi y Mara hacen saltar la alarma con sus juegos bajo las sábanas en 'La isla de las tentaciones 9': "Estoy haciendo cardio"

La fiesta en Villa Montaña nos ha dejado bailes, juegos y también alguna conversación interesante entre Juanpi y Mara en la que los dos han fantaseado con un futuro juntos al salir de 'La isla de las tentaciones 9'. La relación entre Juanpi y Sandra está cada vez más rota y cada uno de ellos está avanzando a pasos agigantados con sus respectivas tentaciones, pues Sandra está disfrutando también de la compañía del italiano Andrea en Villa Playa.

Durante su charla, han imaginado que llegan al reencuentro como pareja oficial, después de su paso por el programa. En una magnífica interpretación de Olatz como Sandra Barneda, les ha preguntado sobre este futuro hipotético y ellos han respondido: "Sí, seguimos juntos. Vivimos juntos en Cádiz", respondía él. También han hablado de planes para ser padres: "Ella es una bebé aún, no me la embaraces", decía Olatz.

Juanpi le ha dicho a Mara que ella está enamorada de él, pero ella ha respondido que aún no se ha enamorado nunca. El gaditano no lo ha dudado dos veces y le ha dicho: "Yo sí te voy a enamorar", dejando claro sus intenciones con la soltera.

"A mi madre le gustaba mucho Sandra, la veían como una hija más, pero después de lo que ha hecho no creo que quieran verla más", reconocía Juanpi. "Quién sabe si dentro de poco verán a Mara", terminaba el, recalcando así sus planes de llevarla a Cádiz.

La pasión llega a la habitación de Juanpi

Tras la fiesta, Juanpi y Mara se fueron a la cama juntos y subieron la temperatura al máximo. Bajo las sábanas se dejaron llevar por sus deseos y protagonizaron un momento de lujuria. "Yo siempre empiezo la fiesta muy bien, pero me gusta irme prontito porque hay que rematar", reconocía el gaditano recordando su noche con Mara.