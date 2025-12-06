Andrea rompió a llorar cuando tuvo que despedirse de Enrique en 'La isla de las tentaciones 9'

Enrique, nuevo participante de 'La isla de las tentaciones 9', reacciona al comentario que más se repite sobre él

Enrique y Andrea son los nuevos participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ y han llegado al paraíso de Sandra Barneda muy dispuestos a poner a prueba una relación sentimental que empezó hace un año y medio y que ha estado salpicada de celos y desconfianza.

Justo es ese el motivo por el que sienten la necesidad de tentarse, ya que quieren descubrir si están hechos el uno para el otro y si su relación está construida a base de bombas. Su sueño es casarse y formar una familia, pero, antes, necesitan saber si están preparados para ello.

Hasta ahora, hemos visto su llegada a sus respectivas villas, cómo han empezado a relacionarse con los solteros y el resto de los compañeros y, también, han surgido tramas en las que se han visto involucrados. Pero ¿Cómo fue su llegada a la experiencia? ¿Y su despedida?

Así fue la despedida de Enrique y Andrea en ‘La isla de las tentaciones 9’

En su primer día, ambos recorrieron el camino de antorchas juntos y se encontraron con Sandra Barneda, que les hizo unas preguntas sobre su relación. Entre otras cosas, explicaron cuáles eran los motivos por los que ella desconfiaba de Enrique y se abrieron en canal, contando los puntos débiles de su relación.

Pese a todos los momentos malos que han pasado, entre ellos existe mucho amor y, por ello, no pudieron evitar romperse cuando tuvieron que separarse. Al decirse adiós para dar comienzo a la experiencia, Andrea no pudo controlar las lágrimas y se derrumbó por completo al ver cómo su chico se marchaba, rumbo a su villa.