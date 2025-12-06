Logo de telecincotelecinco
La lacrimógena despedida de Andrea y Enrique en 'La isla de las tentaciones 9'
Enrique y Andrea son los nuevos participantes de ‘La isla de las tentaciones 9’ y han llegado al paraíso de Sandra Barneda muy dispuestos a poner a prueba una relación sentimental que empezó hace un año y medio y que ha estado salpicada de celos y desconfianza.

Justo es ese el motivo por el que sienten la necesidad de tentarse, ya que quieren descubrir si están hechos el uno para el otro y si su relación está construida a base de bombas. Su sueño es casarse y formar una familia, pero, antes, necesitan saber si están preparados para ello.

Hasta ahora, hemos visto su llegada a sus respectivas villas, cómo han empezado a relacionarse con los solteros y el resto de los compañeros y, también, han surgido tramas en las que se han visto involucrados. Pero ¿Cómo fue su llegada a la experiencia? ¿Y su despedida?

Así fue la despedida de Enrique y Andrea en ‘La isla de las tentaciones 9’

En su primer día, ambos recorrieron el camino de antorchas juntos y se encontraron con Sandra Barneda, que les hizo unas preguntas sobre su relación. Entre otras cosas, explicaron cuáles eran los motivos por los que ella desconfiaba de Enrique y se abrieron en canal, contando los puntos débiles de su relación.

Pese a todos los momentos malos que han pasado, entre ellos existe mucho amor y, por ello, no pudieron evitar romperse cuando tuvieron que separarse. Al decirse adiós para dar comienzo a la experiencia, Andrea no pudo controlar las lágrimas y se derrumbó por completo al ver cómo su chico se marchaba, rumbo a su villa.

